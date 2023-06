Polar et Justice au coeur du festival Empreinte Carbonne 2023

Scénariste et autrice de La Daronne, Hannelore Cayre est l’une des deux marraines, avec Sophie Hénaff, lauréate de plusieurs prix pour sa comédie politicière Poulets grillés. La rencontre avec les autrices et auteurs prévue au cours de dédicaces sera doublée de rencontres littéraires tout au long du week-end dans l’espace du Bois de Castres, au cœur de la boucle de la Garonne.

Trois libraires indépendantes et locales, Ombres Blanches de Toulouse, Des Livres et Délices de Cazères et le Cours Napoléon de Noé sont nos partenaires privilégiés.

L’association Arts et Culture en Volvestre, organisatrice du festival avec la mairie de Carbonne, retrouve la complicité de 15 associations locales pour assurer des animations gratuites en direction de tous les publics dans plusieurs sites de la commune. Le thème du polar se verra décliné en musique, théâtre, expositions, cinéma, jeux d’enquêtes...

700 élèves de 3 écoles et 4 collèges s’apprêtent à recevoir dans leur classe des autrices et auteurs qui auront le privilège de leur faire partager leur passion de l’écriture. Cinq médiathèques bénéficieront aussi de rencontres et d’échanges en direct avec les invités.

Exemples de personnalités présentes lors de la manifestation :

– Autrices et auteurs italiens : Chiara Montani (L’artiste et le manuscrit interdit, aux éditions Fleuve, trad. Joseph Antoine), Antonio Paolacci et Paola Ronco (Nuages baroques, Rivages, trad. Sophie Bajard), et Piergiorgio (L’illusion du mal, Gallmeister, trad. Anatole Pons-Reumaux).

– Autrices et auteurs jeunesse : Fanny Abadie (Vous retiendrez mon nom, Syros), Guillaume Gueraud (Cité Nique-le-ciel, Rouergue collection DoAdo), Benoît Severac (Le Tableau du peintre juif, La Manufacture de livres)...

– Autrices et auteurs français : Philippe Alauzet (Dans les murmures de la forêt ravie, Rouergue noir), Maïté Bernard (Petits désordes, aux éditions Liana Levi, co-écrit avec Christophe Guillaumot), Audrey Brière (Les Malvenus, Seuil Cadre Noir)...

Le programme complet est disponible ici.