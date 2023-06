Les éditions Albin Michel lâcheront-elles 3 millions € à Éric Zemmour ?

Le polémiste confiait à ActuaLitté en août 2021, sur la question de ses précédents ouvrages publiés chez Albin Michel : « Je ne suis personnellement pas un procédurier. Je n’aime pas cela. C’est plutôt à moi que l’on fait des procédures… »

En juillet de la même année, l’ancien journaliste et actuel homme politique avait néanmoins averti : cette rupture de contrat décidée par son éditeur ne s’arrêterait pas à des échanges de communiqués dans la presse. Il se réservait « le droit de donner les suites judiciaires qui conviennent à cette affaire ».

« Une somme absurde »

L’avocat d’Eric Zemmour, Me Arnaud de Senilhes, a expliqué lors de l’audience qui s’est tenue le mercredi 31 mai, que la résiliation « unilatérale » du contrat liant son client à sa maison d’édition « est illégale », rapporte l’AFP. Il a également dénoncé « une censure politique ».

En conséquence de cette rupture de contrat, le polémiste a été obligé de « s’inventer comme éditeur », a-t-il encore ajouté. De cette événement sont en effet nées les éditions Rubempré, où fut publié ce sixième livre d’abord prévu chez Albin Michel, La France n’a pas dit son dernier mot.

De son côté, l’avocat d’Albin Michel, Christophe Bigot, évoque auprès d’ActuaLitté la revendication « d'une somme absurde », puisque cette auto-publication a au contraire multiplié les gains de l’écrivain, « au moins par deux », puisqu'il récupère sur les droits d’auteur et la marge. La France n’a pas dit son dernier mot s’est écoulé à 293.820 exemplaires selon Edistat, soit 6,346 millions € générés.

Au 31 décembre 2020, le bilan de Rubempré, dont Zemmour est propriétaire à 90 %, s'établissait à 1,5 million €, selon la déclaration patrimoniale du candidat malheureux de la présidentielle 2022.

Une clause potestative

Dans une lettre de septembre 2021 envoyée à ActuaLitté, Me Bigot expliquait déjà : « Non seulement les Éditions Albin Michel n’ont commis aucune faute, mais le montant annoncé est totalement dénué de fondement. Il est d’ailleurs aujourd’hui admis, y compris dans vos derniers articles, que le système trouvé par M. Zemmour pour l’édition de son livre va augmenter sa part dans les bénéfices d’exploitation. Curieux préjudice... »

Sur cette « absence de faute », l’avocat de la maison d’édition développe : « La procédure s’est déroulée selon les modalités prévues par le contrat, qui stipule, dans une clause dite potestative, qu’en l'absence de remise d’un manuscrit à la date mentionnée, ou dans les conditions d’un désaccord entre les deux parties, Albin Michel pouvait se désengager. »

En résumé : rien d’illégal dans la rupture du contrat. Cette clause potestative est par ailleurs elle-même jugée illégale par l'avocat du plaignant. Le contrat en question avait établi un délai de transmission du manuscrit à juillet 2019, ce qui n'avait pas été réalisé au printemps 2021.

Un effet d’aubaine ?

Dans sa plaidoirie, Me Christophe Bigot va plus loin : « Tout cela a été téléguidé » par Éric Zemmour, qui aurait ainsi préféré s’auto-éditer pour des raisons financières. Il développe cette idée auprès d’ActuaLitté : « Tout ça n’a été qu’un effet d’aubaine. Dans sa communication, il a commencé par expliquer qu’il avait plusieurs propositions. Je pense qu’il a eu en réalité, dès l’été 2021, l’idée de s’autoéditer. Il avait déjà une société, donc c’était facile. »

Et de continuer : « On connaît aussi son lien avec Vincent Bolloré qui est devenu son distributeur par l’entremise d’Interforum. » Le chef d’entreprise était effectivement, en 2021, propriétaire de CNews où Éric Zemmour a officié avant d’être candidat à la présidentielle. Interforum s'inscrit dans le groupe Editis, également propriété du Vivendi de Vincent Bolloré à l'époque des faits.

Éric Zemmour le sentimental

L’auteur du Suicide français mettait plutôt en évidence la force de frappe d’Interforum en août 2021 : « Une fois la casquette d’auteur-éditeur adoptée, j’ai cherché un distributeur puissant. On m’a indiqué comment faire, présenter les bonnes personnes. La suite est connue par des professionnels. Ainsi, avec un tirage de 200.000 exemplaires, Interforum est parvenu à réaliser une mise en place de 150.000 exemplaires, c’est exceptionnel. »

À LIRE - Déportation des homosexuels : Zemmour ou la “négation de l'histoire”

Et de compléter : « Pour ce qui est des regrets, en revanche, je suis un sentimental : je regrette moins de n’avoir pas trouvé une nouvelle structure que d’avoir été contraint à quitter la précédente. »

Jugement le 25 octobre

Lors du procès, Christophe Bigot a aussi soulevé un autre aspect : « Tout à coup, Monsieur Zemmour nous a dit : ça va être un livre de campagne ». Et d’ajouter : « M. Zemmour ne peut pas imposer ça à son éditeur, alors que le délai contractuel de remise est expiré. »

Afin de justifier la rupture du contrat qui liait la maison d’édition et le polémiste, Gilles Haéri avait affirmé de son côté que le journaliste serait bien candidat à la présidentielle, et que son ouvrage relèverait ainsi du manifeste politique. Plus tard, il confessa n’avoir pas lu le livre... Rappelons que François Fillon, qui a été lui-même candidat à la plus haute fonction de l'État, Bruno le Maire, NKM et bien d’autres ont été publiés par la maison d'Amélie Nothomb.

Sur la question du manifeste politique, Éric Zemmour avait réagi auprès d’ActuaLitté en 2021 : « Cela fait 30 ans que je publie des livres politiques. Quand j’écris Le coup d’État des juges, c’est politique. Mes romans, pareil. Selon moi, la littérature est intrinsèquement politique — Madame Bovary, L’Éducation sentimentale et tant d’autres… La politique, c’est le fond de mes livres. Mais il ne s’agit jamais d’un programme politique, détaillant point par point des méthodes ou des promesses. »

Et encore de s’étonner : « Le Suicide français, Destin français, édités et publiés par Albin Michel, étaient des ouvrages politiques. Leur refus implique des subtilités qui m’échappent. Et surtout, Albin n’a jamais été une maison de la gauche germanopratine : elle incarnait un espace de dissidence, vis-à-vis du politiquement correct. Il me semble que je m’inscrivais dans cette ligne éditoriale… »

Le polémiste absent du procès

Plus qu’un programme politique, Éric Zemmour avait présenté cet ouvrage comme « ses choses vues, à la manière de Victor Hugo » qui, en creux, « explique que la situation de l’État s’est aggravée ». Mais aussi « comment s’en sortir, finalement », soit sa « vision, politique ».

Contacté par ActuaLitté, Me. Arnaud de Senilhes n’a pas répondu à nos sollicitations. Le jugement sera rendu le 25 octobre.

Christophe Bigot affirme attendre le verdict avec confiance. Un optimisme qui aurait poussé Albin Michel à ne pas chercher la négociation entre les deux parties : « La voie judiciaire nous convenait parfaitement », résume l'avocat.

Une première résolution est attendue dans quelques mois, peut-être en présence d’Éric Zemmour, absent du procès ce 31 mai.

DOSSIER - Désavoué par l'éditeur Albin Michel : le cas Éric Zemmour