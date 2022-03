Droits d'auteur, société d'édition... Le livre dans les déclarations des candidats

Pour plus de lisibilité, nous avons conservé l'ordre de présentation défini par tirage au sort par la Haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui a publié les documents. Nous avons « retiré » les candidats et candidates dont les déclarations ne présentent pas d'éléments en rapport avec le livre.

Emmanuel Macron

Le président de la République sortant avait déjà publié une déclaration d'intérêts en décembre 2021, en prévision de l'élection du chef de l'État à venir l'année suivante. On y apprenait notamment que Révolution, livre-programme publié en 2016 par les éditions XO, lui avait rapporté environ 444.000 € sur toute son exploitation.

Ce même livre est de retour dans la déclaration de situation patrimoniale du candidat Macron, avec une somme de 1195 € qui doit être versée à Emmanuel Macron par la maison d'édition pour les ventes du livre sur l'année 2021, à compter du mois de mars 2022. Cette somme correspond à un montant brut avant les retenues Agessa...

Au sein de la déclaration d'intérêts, on apprend qu'Emmanuel Macron détient une action au sein du groupe Lagardère, soit une participation financière de 24,38 €. Ce groupe, qui détient notamment Hachette Livre, est au cours d'une vaste entreprise de concentration menée par Vincent Bolloré et son propre groupe, Vivendi, lequel détient déjà Editis...

Éric Zemmour

L'autre candidat d'extrême droite de cette élection a évidemment de forts liens avec le livre : il n'aura échappé à personne que sa société Rubempré, créée en 2008, gère notamment ses droits d'auteur.

Au 31 décembre 2020, le bilan de Rubempré, dont Zemmour est propriétaire à 90 %, s'établit à 1,5 million €, selon la déclaration patrimoniale du candidat.

Sa déclaration d'intérêts détaille un peu plus les revenus tirés de son activité d'écriture. Chaque année depuis 2017, Éric Zemmour a ainsi touché des revenus en tant que gérant de Rubempré, mais aussi en tant qu'écrivain, avec ses droits d'auteur. L'addition de ces revenus atteint 399.715 € en 2017, 304.498 € en 2018, 412.880 € en 2019, 633.231 € en 2020 et 180.000 € en 2021. Soit 1,9 million et des poussières, entre 2017 et 2021.

De 240.000 € annuels, le salaire du gérant passe à 521.700 € en 2020, avant de retomber à 180.000 € en 2021. Curieusement, cette même année n'affiche aucun droit d'auteur, malgré le succès de La France n'a pas dit son dernier mot - il faut préciser que ce dernier livre a été autopublié, et que les revenus de la vente tombent plus directement dans la poche de l'auteur.

Une seule certitude, à la lecture de la déclaration du candidat : la haine fait toujours vendre.

Yannick Jadot

Le candidat écologiste a publié un livre aux éditions Les Liens qui libèrent, en 2019, intitulé Aujourd'hui, tout commence !. Il indique, dans sa déclaration d'intérêts et d'activités, avoir reçu 1500 € nets de droits d'auteur en 2017 pour cette activité.

Valérie Pécresse

La candidate Les Républicains a cosigné en 2019 Et c'est cela qui changea tout, avec Marion Van Renterghem, publié par les éditions Robert Laffont. Elle indique dans sa déclaration d'intérêts en avoir tiré 15.028 € nets en 2019, versés par la maison d'édition.

Nicolas Dupont-Aignan

Le candidat de Debout la France affiche de nombreux livres dans sa déclaration d'intérêts et d'activités. Mon agenda de président. 100 jours pour tout changer ouvre le bal, en 2017, avec sa parution poche chez J'ai lu, qui a rapporté 5073,45 € au candidat en 2017 et 2018. En 2018, les éditions Du Rocher lui versent 4000 € nets pour l'écriture de Résistance. Comment en finir avec ce système et rendre le pouvoir aux Français, paru l'année suivante.

Sur la période 2018, 2019 et 2020, Nicolas Dupont-Aignan déclare, au total, 2969,52 € de droits d'auteur versés par les éditions Fayard, sans doute pour le livre France, lève-toi et marche, paru en 2016 chez l'éditeur.

Enfin, il déclare deux sommes, en 2017 et 2021, versées par L'Archipel : la première, de 62,59 €, correspond a priori à ses livres précédemment publiés par la maison, L'Europe va dans le mur (2004) et Français, reprenez le pouvoir ! (2006), tandis que la seconde, de 3390,78 €, semble plutôt liée au livre Où va le pognon ?. Comment récupérer 100 milliards d'euros par an de fraude et de gaspillage pour rebâtir la France, paru en octobre 2021.

