Le Musée de la Picardie ouvre ses portes à Jules Verne

L’exposition est réalisée en partenariat avec la Bibliothèque nationale de France qui prête, à cette occasion, le manuscrit original de l’ouvrage. Cette collaboration s’inscrit dans le cadre de la convention de coopération culturelle signée le 9 février dernier entre la BnF, Amiens Métropole, la Ville d’Amiens, la Région Hauts-de-France, le département de la Somme et l’État.

Livre au succès planétaire

L’exposition suit l’histoire de ce célèbre roman, de sa première idée à sa notoriété hors du commun. Les visiteurs plongeront donc à la découverte de la personnalité de Jules Verne, de ses sources d’inspirations, du contexte culturel et scientifique de l'époque et enfin des personnages du livre. Aux côtés du capitaine Nemo et du professeur Aronnax, ils vivront une immersion au cœur du monde sous-marin imaginé par l’auteur.

P.J. Delbarre & Ci, Portrait de Jules Verne, 1863

Collection des Bibliothèques d’Amiens Métropole © Bibliothèques d’Amiens Métropole

Succès planétaire traduit dans plusieurs dizaines de langues, il irrigue, aujourd’hui encore, l’imaginaire collectif. En témoignent les nombreuses adaptations que l’œuvre a connues : au cinéma, au théâtre, dans la bande dessinée ou bien encore dans l’univers des marionnettes amiénoises. Il a par ailleurs inspiré de nombreuses publicités et donné naissance à des jeux, jouets et d’innombrables — et parfois improbables — objets de merchandising.

Reflet de la fascination de Verne pour la mer, Vingt mille lieues sous les mers a été rédigé en majeure partie au Crotoy, où l’écrivain s’était alors établi. Une maquette de navire de pêche crotellois accueillera les visiteurs comme évocation de ce contexte.

Autour du manuscrit sera explorée la fabrique du roman, de sa première idée à son impression en volume. Le lien particulier entre Verne et son éditeur Hetzel sera illustré par la correspondance échangée par les deux hommes. Le public pénétrera au sein de l'intrigue du roman et plongera avec ses personnages, dans les fonds marins inexplorés, grâce à une évocation monumentale du Nautilus, bâtie par les équipes du Musée de Picardie.

Vingt Mille Lieues sous les mers, cartonnage à la bannière, vers 1875

Collection des Bibliothèques d’Amiens Métropole © Bibliothèques d’Amiens Métropole

Cette scénographie qui se veut immersive guidera les visiteurs de tous âges dans un parcours rythmé par plus de 150 objets prêtés par diverses institutions nationales (BnF, musée des Arts et Métiers, musée Carnavalet, musée d’Histoire naturelle et bibliothèque municipale de Lille, musée Jules Verne de Nantes, etc.).

Des ouvrages rares, correspondances, poissons naturalisés, tableaux, photographies, marionnettes ou encore des planches originales de François Schuiten mettront en lumière ce chef-d’œuvre de la littérature d’aventure du XIXe siècle.

La Maison de Jules Verne accueille également une partie de l'exposition consacrée aux produits dérivés du roman.

Crédits photo : Sculpture représentant Jules Vernes à Vigo, en Espagne / Cycling Man (CC BY-NC-ND 2.0)