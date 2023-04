Nemo et son Nautilus : plonger dans le manuscrit originel de Jules Verne 

Du 27 mai au 1er octobre, le Musée de Picardie abritera une exposition consacrée à l’univers de Jules Verne avec la monstration, entre autres, des originaux de François Schuiten, auteur de bande dessinée. « Profitant de notre partenariat avec la BnF, nous présenterons le manuscrit originel de son roman Vingt Mille Lieues sous les mers », nous expliquait Pascal Mériaux, directeur de la manifestation.

Ce prêt exceptionnel enrichira ainsi l’exposition éponyme et s’inscrit dans le cadre d’une vaste coopération culturelle sur le territoire amiénois et plus largement celui des Hauts-de-France. Le tout accompagnant la création à Amiens du futur pôle de conservation de la BnF.

L’événement qui lui est consacré au musée de Picardie offre l’occasion d’entrer dans la fabrique du roman. Mais aussi de redécouvrir un récit géographique et scientifique qui est aussi un grand poème de la mer et une authentique œuvre de fiction au succès planétaire, traduite dans plusieurs dizaines de langues.

Paru d’abord sous forme de feuilleton, entre 1869 et 1870, au sein d’un magazine pour la jeunesse, le Magasin d’éducation et de récréation. Journal de toute la famille, Vingt Mille Lieues sous les mers est rapidement suivi d’une édition non illustrée (1869-1870), puis, en 1871, d’une édition illustrée de 111 planches.

Dans les deux lourds volumes qui rassemblent aujourd’hui les feuillets du manuscrit, on discerne différentes étapes de rédaction, de la phase d’écriture proprement dite au travail de réécriture. Grâce au manuscrit, on découvre notamment que le titre du roman et les noms des personnages fluctuent : le Voyage sous les eaux des débuts devient Vingt Mille Lieues sous les océans avant de trouver sa forme définitive.

Jules Verne, Vingt Mille Lieues sous les mers, 1868-1869, manuscrit autographe © BnF, département des Cartes et plans

On s’y familiarise également avec les différents changements d’identité du mythique capitaine Némo. Les ajouts et corrections, comme le découpage des chapitres, traduisent les débats entre Jules Verne et son éditeur Pierre-Jules Hetzel, ce dont témoigne leur correspondance, conservée à la BnF et exposée aux côtés du manuscrit de Vingt Mille Lieues sous les mers.

Une dizaine de documents de la Bibliothèque - ouvrages, photographies ou titres de presse - sont par ailleurs présentés dans l’exposition d’Amiens. Offert au prince Roland Bonaparte un an après le décès de Jules Verne par son fils Michel, le manuscrit est aujourd’hui l’un des fleurons du département des Cartes et plans de la BnF, où il est conservé aux côtés du manuscrit du Tour du monde en quatre-vingts jours.

Il est également possible de le consulter et télécharger en intégralité via Gallica.

Crédits photo : Jules Verne en superman : Ralph Meyer, affiche des 16es RDVBD d’Amiens, 2011 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0