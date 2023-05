Johanna Spyri et Heidi rejoignent la Mémoire du Monde de l’UNESCO

Le programme de l’UNESCO « Mémoire du Monde » a été créé en 1992 pour promouvoir la protection du patrimoine documentaire jugé d’importance universelle majeure. Il contribue à la préservation des identités culturelles, façonne la mémoire collective et crée des ponts entre le passé et le présent.

La candidature des archives pour l’inscription au Registre International a été chapeautée par l’Université de Zurich, et accompagnée par la Commission suisse pour l’UNESCO.

Les dernières archives suisses intégrées dans le registre datent de 2017. Il s’agissait des Déclarations faites par les peuples autochtones aux Nations Unies 1982 à 2015 et le patrimoine documentaire de l’Ancienne Abbaye de Saint-Gall dans les Archives de l’Abbaye et dans la Bibliothèque de l’Abbaye de Saint-Gall.

Lettres et documents manuscrits

Deux collections conservées à Zurich leur sont consacrées. D’une part, le fonds d’archives Johanna Spyri, géré par l’Institut suisse Jeunesse et Médias (ISJM). D’une autre part, le fonds d’archives Heidi du projet Heidiseum. Le volet scientifique est assuré par l’Université de Zurich, dont les recherches portent principalement sur l’auteure zurichoise Johanna Spyri (1827-1901).

Les archives Johanna Spyri sont collectées depuis 1968 par la fondation éponyme et conservées dans la bibliothèque de l’ISJM à Zurich. Il s’agit de la collection la plus complète au monde sur l’auteure.

Outre son œuvre littéraire, elle contient plus de 1000 documents manuscrits, des photos, des illustrations originales, des disques, de nombreuses éditions en langues étrangères, des ouvrages scientifiques consacrés à l’auteure, ainsi que des objets lui ayant appartenu. Parmi les archives se trouvent des lettres de l’écrivain suisse C.F. Meyer adressées à Johanna Spyri ainsi que d’autres courriers, conservés à la Bibliothèque centrale de Zurich.

Correspondance de Johanna Spyri (Photo : Heidiseum)

Les archives Heidi créées dans le cadre du projet Heidiseum ont rassemblé des documents historiques consacrés au personnage, dont des traductions anciennes dans plus de vingt langues, des éditions originales. La collection Hebraica, qui comprend notamment un exemplaire dédicacé de Max Brod, est l’unique collection complète de toutes les éditions publiées en hébreu de 1946 à nos jours. Le fonds contient en outre les esquisses des premières illustrations datant de 1880.

Ces archives enrichissent l’histoire des premières traductions, et rendent comptent de la réception critique de l’œuvre ainsi que son impact dans le monde entier jusqu’à l’expiration des droits d’auteur (1931).

Illustration originale de la couverture du livre par le premier illustrateur suisse «Heidi» Rudolf Münger (1862-1929) SIKJM (Photo : Naomi Wenger)

De multiples interprétations

Les deux romans de Heidi (Heidis Lehr — und Wanderjahre et Heidi kann brauchen, was es gelernt hat, dont les titres français sont respectivement Heidi et Heidi grandit) sont parus pour la première fois en 1880 et 1881.

Heidi, une jeune fille de 5 ans, devient orpheline et est confiée à sa tante. Cependant, cette dernière décide de la laisser vivre avec son grand-père qui habite dans les montagnes. Heidi s’attache rapidement à ce vieillard, jusqu’au jour où sa tante l’emmène de force en Allemagne. Malgré plusieurs années loin de l’alpage, l’enfant est nostalgique et décide d’y retourner.

Ces œuvres font partie des classiques littéraires les plus lus, traduits et adaptés. En mars 2023, Larousse Jeunesse a publié une nouvelle édition en deux tomes, adapté par Anne Kalicky.

Le personnage est devenu une référence populaire, comme en témoignent les multiples éditions illustrées des romans, des bandes dessinées, des adaptations cinématographiques et télévisées. Depuis 2015, Tfou (TF1) diffuse une adapation en dessin animé (65 épisodes), produit par Studio 100 Animation et Heidi Productions Pty Ltd. En 2016, Alain Gsponer a réalisé une nouvelle Heidi, une production germano-suisse :

« Ce qui fascine dans la carrière internationale de Heidi, c’est que son personnage appelle une multitude d’interprétations en fonction du contexte culturel, social et politique, des interprétations qui changent et évoluent constamment au cours de l’histoire. » - Christine Lötscher, professeure de recherche sur les médias pour enfants et adolescents à l’Université de Zurich

Crédits photo : SIKJM (Photo : Naomi Wenger) / Universität Zürich.