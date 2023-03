Heidi Tome 2 : Une belle amitié

Depuis deux ans, Heidi vit paisiblement dans les montagnes avec son grand-père et ses amis. Mais sa tante Dete revient la chercher et l'emmène chez les Gérard, une famille bourgeoise pour recevoir une meilleure éducation. Heidi est déboussolée par ce changement de vie soudain, et ne trouve de la joie qu'auprès de Claire, la fille paraplégique des Gérard. Malgré les remontrances de la gouvernante, la sévère Mme Rougemont, les deux enfants deviennent des amies inséparables.