Décor et folklore italiens : le succès de la “spaghetti fantasy

La spécificité d’Acheron Books est de se détacher des modèles américains - hégémoniques dans les genres de la fantasy - et de se concentrer essentiellement sur les auteurs italiens.

« Nous avons commencé à travailler avec notre propre matériel, non plus en imitant les Américains, mais en puisant dans nos propres légendes et coutumes, en mettant l’accent sur le caractère italien et, par exemple, sur l’utilisation du dialecte », explique l’éditeur et auteur Christian Sartirana. C’est aussi une façon de rapprocher le lecteur italien et de le faire se sentir plus « impliqué ».

L’ouverture au Jeux de rôle

Telles sont, selon Christian Sartirana, les raisons de la croissance rapide de cette maison d’édition, qui a également choisi de diversifier sa production en travaillant non seulement sur la fiction, mais aussi sur les jeux de rôle, distribués avec succès en Europe et aux États-Unis, notamment grâce à des financements sur Kickstarter.

L’un des plus connus est Brancalonia, The Spaghetti fantasy RPG, qui a gagné quatre prix aux ENnie Awards en 2021. Il convient également de mentionner Inferno, dont le cadre est inspiré à la Divine Comédie de Dante. Le jeu de rôle est accompagné d’une édition illustrée de l’Enfer de Dante.

Une ambition internationale

Acheron Books ne se contente pas de « soutenir la fiction fantastique italienne de qualité, afin qu’elle puisse quitter la contre-culture et aspirer à une diffusion grand public », comme le déclare le site web : l’un de ses objectifs est également la diffusion à l’échelle internationale. C’est pourquoi leurs livres sont publiés directement en anglais et distribués dans le monde entier sous forme d’ebook.

Ainsi Acheron edizioni, distribué en Italie par Messaggerie — le plus grand distributeur italien —, connaît une forte croissance, mais s’efforce de se limiter à 18 titres par an. En ce qui concerne les ventes, d’après Christian Sartirana, « en moyenne, ce sont les jeux de rôle qui se vendent le mieux : dans le secteur de la fiction, c’est le fantastique qui se vend le mieux, suivi de l’horreur et de la science-fiction ».

Une dernière particularité de cet éditeur est que « presque toutes les personnes travaillant dans la maison d’édition sont également des auteurs ». Parfois, des auteurs internationaux sont invités à écrire des histoires pour des anthologies : Paul Di Filippo, Lavie Tidhar, ou encore Daniel Polansky, par exemple.

Crédits photo : Federica Malinverno / ActuaLitté, CC BY SA 2.0

