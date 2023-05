En festival, “le public apprécie tout ce qui devient transdisciplinaire

Les intempéries de ce vendredi 12 avaient quelque peu crispé l’ambiance : des pluies diluviennes, certes profitables pour le territoire, avaient torpillé la journée avant même la pause déjeuner. Une invitée surprise, pas des plus commodes, mais comme disait la grand-mère d’une proche de la rédaction : « Quand tu ne t'amuses plus à sauter dans une flaque à pieds joints, tu as perdu ton âme d’enfant. » Ben on va se gêner, peut-être…

Hybride : she's electric....

Ces désagréments rapidement oubliés, les trois derniers des 10 jours de festival ont su réunir le public, autour de figures aussi diverses que Javier Cercas et Charline Vanhoenacker. La Comédie organisait la résistance : les averses vénériennes (rapport au vendredi, s’il vous plaît) ne noieraient personne de chagrin.

Cette année, intervenaient deux grandes nouveautés : un cycle articulé autour du cinéma et de la littérature, confié à Evelyn Prawidlo. « Les formats hybrides démontrent combien le public apprécie tout ce qui devient transdisciplinaire », note Régis Penalva. Rapprocher la littérature d’une autre esthétique favorise la rencontre d’un autre public. « Notre accord avec Diagonal, le cinéma d’art et d’essai de la ville, a su toucher d’autres publics, peut-être moins enclins à venir à la Comédie. »

Régis Penalva, directeur haut perché

Solliciter le monde universitaire

Surtout que le déménagement — durant la période des travaux — sur la Promenade du Peyrou, bien plus haut dans la ville, posait quelques questions. Le petit kilomètre séparant la Place de la Comédie du nouveau lieu freinerait-il les lecteurs ? Tout porte à croire que non. Mais surtout, la disposition des chapiteaux, en vis-à-vis, estompait le sentiment de long tunnel d’exposants que l’esplanade Charles de Gaulle véhiculait.

Pour 2024, la manifestation occupera encore la Promenade, avant de regagner l’esplanade en 2025, dont les travaux seront achevés. Deux années, pour gagner un autre public, que convoitent les organisateurs.

« Avec Plumes de presse, le festival dans le festival, nous avons aussi raccroché les étudiants des universités de Montpellier. Ils représentent un enjeu important : à Montpellier, la vie estudiantine saute aux yeux, dès la sortie de la gare », analyse Régis Penalva. « Nous leur demanderons simplement ce qu’ils aimeraient voir, lire, entendre, pour nouer des liens avec le monde universitaire. » On n’attire pas les mouches avec du vinaigre : pas plus les étudiants avec des festivals qui manqueraient de… fun ?

Une Comédie, sans la jouer

Entrer dans une phase de coconstruction, dès septembre, sera la piste à suivre : enseignants, départements universitaires, groupes d’étudiants, autant de nouveaux volets susceptibles d’intervenir dans la programmation l’an prochain. Le tout en cherchant à impliquer auteurs et dessinateurs très en amont.

Affiner pour les publics

Les scolaires, collèges et lycées, feront l’objet d’une attention maintenue sur l’avenir : « C’est un public captif, qui implique avant tout de trouver de nouvelles manières de faire. Et surtout de ne pas verser dans l’Éducation Artistique et Culturelle sans un véritable projet », nuance le directeur. Autrement dit, imaginer peut-être moins — de rencontres, de sollicitations —, mais dans un temps plus long. « Avec à l’esprit de créer plus de sens. »

Des jeux vidéo au patrimoine

Viendront ensuite les autres esthétiques, comme le jeu vidéo : sur un territoire où l’on trouve des studios comme Ubisoft ou Darwf, aussi bien qu’Esma et Artefix, écoles tournées vers l’animation et les arts numériques, comment ignorer les passerelles à jeter ? Quand des auteurs comme Samantha Bailly ou Nicolas Digard travaillent aujourd’hui à la création de jeux vidéo, les liens sont là.

L’autre volet porterait sur les classiques, ces auteurs et autrices qui ont forgé le patrimoine littéraire. « La littérature vivante reste la raison même d’un festival, mais certains publics attendent autre chose que la création contemporaine », observe Régis Penalva. « Cela nous donnerait l’opportunité de réinscrire l’écriture dans le temps long de la création. »

Le grand rendez-vous

Alors oui, il y eut de grands absents, comme Emmanuel Carrère, contraint d’annuler sa venue pour des raisons de santé. Mais ces 10 jours ont aussi vibré au rythme des Grandes soirées, où les lecteurs aussi bien que les cinéphiles se retrouvaient dans différents espaces de découvertes. Et maintenir la curiosité du public sur cette période relève de la gageure.

« Les librairies de Montpellier jouissent d’une certaine aubaine, considérant qu’elles n’ont pas un besoin vital de la Comédie pour leur activité. Durant toute l’année, les habitants achètent des livres : nous ne sommes pas l’une de ces manifestations où l’urgence se fait sentir. »

Christelle Dabos en dédicace, affluence assurée

L'évenementiel, toujours fébrile

Et pour autant, les libraires renouvellent encore leur attachement au festival, précisément, parce qu’il intervient dans une temporalité sans enjeu particulier. Reste alors la jeunesse, qui elle pose véritablement question. « Les 6 et 7 mai, du Domaine d’O, nous avons inauguré la Comédie », reprend Régis Penalva. « Or, l’intérêt du public se tourne rapidement vers les spectacles, gratuits, plus que les ateliers, pourtant gratuits également. »

Certes, les ventes se retrouvent au sortir des animations, mais sur la durée, assure-t-on un lien avec la lecture et les livres ? Pour enviable que soit la position de la Comédie, les défis ressemblent à ceux que rencontrent d’autres événements autour du livre. Pour Régis Penalva, « garantir la vitalité du festival, c’est maintenir l’équilibre entre les animations et la dimension commerciale ».

Surtout quand les coûts d’organisation augmentent continuellement, quel que soit le poste de dépense. À Montpellier, la confiance renouvelée de la mairie aide à affronter ces problématiques – une chance dont a bien conscience.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - La Comédie du livre 2023 : 10 jours de lectures à Montpellier