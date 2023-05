D'un regard l'autre : à Montpellier, conversation entre mots et images

Cette initiative se traduit par un cycle Littérature et Cinéma, intitulé D’un regard l’autre. Proposé par Evelyn Prawidlo, le cycle de projection sera animé par Carole Desbarats et Francesca Isidori.

Dédié cette année au documentaire, ce pan de la Comédie du Livre se déroulera au cinéma Le Diagonal, au 5 rue de Verdun. La structure proposera alors des films rares, importants, tournés vers le réel ou l’introspection. Les projections seront complétées d’échanges entre cinéastes et écrivains.

Les festivités débuteront ce dimanche 7 mai à 18 heures avec Jane Campion, la femme cinéma suivie d’une rencontre avec la réalisatrice néo-zélandaise Julie Bertuccelli et l’écrivaine et traductrice française Agnès Desarthe.

Puis mercredi 10 mai, Moissons sanglantes,-1933, la famine en Ukraine verra intervenir Guilaume Ribot et Valérie Zenatti. Jeudi 11 mai, Far West, l’histoire oubliée laissera la scène au duo de réalisateurs Mathilde Damoisel et Tomas Van Houtryve face à Patrick Boucheron. Le lendemain, Delphine et Carole, insoumuses sera suivi d’une rencontre entre Hélène Frappat et Patric Jean.

Pour clore, le cycle aura lieu un triptyque en étroite collaboration avec les éditions P.O.L.. Vendredi 12 au centre Rabelais, la projection de Retour à Kotelnitch, samedi 13 avec Ouistreham d’Emmanuel Carrère suivi d’une discussion avec l’auteur et réalisateur.

Enfin dimanche 14 mai, Sablé-sur-Sarthe, Sarthe, du fondateur des éditions P.O.L Paul Otchakovsky-Laurens, avant une rencontre avec la peintre et romancière australienne Emmelene Landon.