Une nouvelle directrice et un nouveau programme pour le Salon de Turin

Annalena Benini est à présent de 2024 à 2026 la nouvelle directrice de l’un des événements les plus importants d’Italie dans le domaine de l’édition et de la littérature.

« [C']est un lieu fondamental pour ceux qui observent la culture et le mouvement culturel et un lieu très important pour tout ce que je suis et aime, comme les livres et les petits et grands éditeurs. »

– Annalena Benini

Née en 1975 à Ferrare, elle est écrivaine et journaliste. Annalena Benini a une longue expérience dans le domaine culturel et travaille depuis 2001 à Il Foglio, prestigieux quotidien italien. Elle est la deuxième femme à la tête de la manifestation, la première ayant été Giulia Cogoli pour une brève période en 2015.

Un processus de recrutement difficile

Le poste n’a pas suscité autant d’intérêt qu’attendu avec un peu plus de 50 curriculum vitae reçus. Face à cela, une éventuelle « dyarchie » entre l’écrivain Paolo Giordano et la directrice du Circolo dei lettori Elena Loewenthal était envisagée. Or, la région Piémont et la Mairie de Turin ont pris les choses en main, en reportant l’affaire au mois de juin. Mais la décision est arrivée plus tôt.

« Je n’ai encore aucune idée, sauf celle d’observer et de comprendre », a déclaré Annalena Benini le lundi 3 avril, lors de la présentation au Palazzo Madama de Turin, « et il ne serait pas sérieux d’avoir déjà une idée maintenant. J’ai la chance de pouvoir observer le magnifique travail de Nicola Lagioia. Je veux être libre et cela m’a été garanti, c’est la condition de départ ».

En effet, la question de la liberté éditoriale a été à l’origine de la démission de Paolo Giordano du poste de directeur éditorial. Le ministre de la Culture, Gennaro Sangiuliano, a d’ailleurs reconnu à la télévision, il y a quelques semaines, que le ministère avait explicitement demandé de choisir trois membres au sein du comité éditorial.

Entre voix nationales et transnationales

L’édition sera ouverte par l’écrivaine Svetlana Alexievitch. De nombreux écrivains italiens, « croiseront le miroir », parmi lesquels, pour n’en citer que quelques-uns, Niccolò Ammaniti, Alessandro Baricco, Teresa Cremisi, Maurizio De Giovanni, Erri De Luca, Dacia Maraini, Daniele Mencarelli, ou encore Marco Missiroli.

La région italienne invitée sera la Sardaigne, et le pays invité l’Albanie.

Des convives internationaux seront au programme, dont Fernando Aramburu, Peter Cameron, Javier Cercas, Michael Frank, Andrew Sean Greer, ainsi que Victoria Mas et Antoine Volodine.

Grâce au Prix international Mondello, organisé et promu par la municipalité de Palerme en collaboration avec la Fondation Circolo dei lettori et le Salon de Turin, Julian Barnes sera présent. Les finalistes du prix Strega européen sont également attendus : Emmanuel Carrère, Esther Kinsky, Andrei Kurkov, Johanne Lykke Holm et Burhan Sönmez.

Par ailleurs, la section l’Autoreinvisibile (l’auteur invisible) — consacrée à la traduction — accueillera plusieurs rendez-vous intitulés Lo scrittore e il suo doppio (l’écrivain et son double), où des auteurs discuteront ainsi de leur œuvre avec leur traducteur italien. Ce sera le cas par exemple d’Emmanuel Carrère avec Ena Marchi.

Le programme complet sera publié le 13 avril à cette adresse.

Une vocation internationale

Une librairie sera dédiée aux éditeurs étrangers, en collaboration avec la librairie Luxembourg de Turin. Cette année, des rayons thématiques seront consacrés aux livres et à l'édition en allemand, néerlandais, suédois et français.

Par ailleurs, du mercredi 17 au vendredi 19 mai, le « Centre des droits » sera de retour au Centre de conférences du Lingotto. L'espace est dédié à l'achat et à la vente de droits d'édition et de droits audiovisuels. Des éditeurs du monde entier, des scouts, des agences littéraires et cinématographiques et des sociétés de production y participeront. Il y aura des rencontres individuelles ainsi qu’un programme quotidien d'événements avec des invités internationaux.

En 2022, le Centre des droits a accueilli 450 participants (dont 50 professionnels du cinéma) de 21 pays, générant 5200 rencontres en trois jours.

De nouveaux espaces

Comme chaque année, des événements iconiques ainsi que des nouveautés se dérouleront dans des espaces neufs.

Le samedi 22 avril, à l’occasion de la Journée de la Terre, AWorld sensibilisera le public à l’environnement et proposera un échange de livres (dont une partie sera offerte par l'organisateur) dans le but d’encourager la lecture.

Grâce à la collaboration avec la Pinacothèque Agnelli, une scène extérieure sera placée sur la Pista 500, le projet artistique développé par la structure sur le toit du Lingotto. Sur la piste d’essai automobile, transformée en jardin suspendu, des œuvres sonores, des installations lumineuses et des sculptures créées par des artistes internationaux, dialogueront avec l’architecture et le paysage.

L’une des nouveautés de cette édition est la Sala della Montagna : un espace entièrement consacré à la narration et à la culture des hautes terres, où les valeurs de la durabilité et de la montagne seront présentées au public à travers des rencontres.

Crédits photo : ©ChiaraPasqualini