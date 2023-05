De Hachette Livre à Editis : une valse à 1000 temps de présidents

Si l’opération de rachat d’Editis est finalisée, Denis Olivenne « réformera la stratégie », indique Daniel Kretinsky au Point. Le haut-fonctionnaire est l’actuel homme fort de la branche presse en France de l’empire Kretinsky, CMI France.

Du côté Hachette, dont le groupe propriétaire est bien connu de Denis Olivenne - en tant qu’il fut le président Lagardère Active entre novembre 2011 et juillet 2018 -, Pierre Leroy laisse entendre la crainte d’être débarqué sous peu.

L'ambition de régner, l'ambition de rester

Le président-directeur général du premier groupe éditorial français a été nommé à sa tête en mars 2021, en remplacement d’Arnaud Nourry. Ce dernier s’était élevé contre le rapprochement avec Vivendi et Editis. Pierre Leroy l'assure : « Le renoncement de Vivendi à fusionner Hachette et Editis a réussi à éteindre les angoisses des collaborateurs. Le climat est plus paisible désormais. »

À 74 ans, ce proche d’Arnaud Lagardère ne s’en cache pas : « Je souhaite poursuivre à la tête de Hachette après le 14 juin, si l’actionnaire me le permet, cela me passionne », confie-t-il au Figaro. Et d’ajouter : « Arnaud Lagardère comme Vincent Bolloré me font confiance. » La date du 14 juin correspond à la validation ou non, par la Commission européenne, de l’OPA de Vivendi sur Lagardère.

Un magnat en France

Daniel Křetínský -

Crédits photo © czechmediainvest

Au sujet d’Editis, Daniel Kretinsky se projette déjà à la tête du concurrent de Hachette : « Nous devons être un actionnaire exemplaire et irréprochable de l’édition française, car nous sommes étrangers et nous touchons à une institution qui est au cœur de la culture française. À titre personnel, j’y attache une très grande importance. »

Un étranger devenu en quelques années un des puissants « tycoons » de l’Hexagone. Daniel Kretinsky, c’est 25 % du groupe Fnac Darty (premier actionnaire), 10 % de Casino à partir de 2019, 9 % de TF1 depuis 2021, 9,8 % du Groupe Le Monde. Mais aussi 19 marques de presse à travers son groupe, Czech Media Invest (CMI), parmi lesquels des titres comme Elle, Marianne ou Télé 7 Jours, ou encore GazelEnergie et son chiffre d’affaires de 2,5 milliards...

Cet enfant de Brno, ville de Milan Kundera, et du communisme, découvre dans les années 90 le « supermarché occidental » : un choc. Son pays, la République tchèque, est sorti du giron soviétique.

Après des études de droit à l’Université de Dijon, ce fils d’un professeur d’informatique et d’une juriste, aujourd’hui membre du Conseil constitutionnel tchèque, intègre en 1999 un fonds d’investissement basé à Prague, J&T, en tant que juriste. Le milliardaire de 47 ans se débrouillera comme un poisson dans l’eau en système libéral.

L’ambitieux Monsieur Kretinsky

« Transformé en banquier d’investissement », il devient un associé de J&T en 2003. Après l’acquisition d’un des plus grands clubs de son pays natal, le Sparta Prague, il crée, avec J&T, l’entreprise EPH en 2013, spécialisée dans la production et la distribution d’électricité. La structure est née du rachat de l’allemand Mibrag, spécialisé dans le charbon. Il prend la tête d’EPH et 20 %.

EPH intègre le secteur du gaz en suppléant l’allemand E.ON et le français Engie au capital de SPP, « une sorte de GRDF et Enedis slovaque », décrit Beatrice Parrino du Point. EPH touche par exemple un droit de passage de Gazprom, et conserve « à la marge », une petite part de gaz...

L’année dernière, ses activités dans l’énergie auraient rapporté 4 milliards de bénéfice, porté par la hausse des prix, de quoi dégager du cash pour investir... EPH vaudrait « de 35 à 45 milliards d’euros » actuellement, affirme Daniel Kretinsky.

Rachats à la chaîne

Aujourd’hui dans sept pays, ses activités dans l’énergie et les infrastructures regroupent des centrales hydrauliques, des champs photovoltaïques, des centrales nucléaires, des réseaux de chaleur, des sites de stockage de gaz... Mais aussi, par exemple, 27 % du club anglais de football, West Ham, ou aux Pays-Bas, 20 % de Foot Locker...

On l’aura compris, l'homme a de la suite dans les idées et nourrit une belle ambition : outre Editis pour lequel il est candidat unique à la reprise depuis le 14 mars 2023, celui qui se présente comme le contraire d’un mondain négocie pour récupérer une partie des opérations de l’informaticien Atos. Selon le Point, les data centers, au cœur de la transaction, intéresseraient particulièrement le milliardaire. On évoque aussi le rachat potentiel de l’AS Saint-Étienne, actuellement en deuxième division française.

Enfin, une de ses aspirations serait de devenir l’actionnaire majoritaire du groupe Casino (Monoprix, Franprix, CDiscount...), qui croule sous les dettes. Il serait ainsi l’un des principaux employeurs du pays...

L’un monte, l’autre descend

Si Kretinsky suit sa pente comme il faudrait, en la remontant, le groupe dont il pourrait être propriétaire à 100% sous peu, ne présente pas une santé des plus reluisantes : au premier trimestre 2023, Editis affiche en effet un recul de 6 %.

Pierre Leroy, Président Directeur Général © Crédit photo : Dahmane Lagardere

Quand Pierre Leroy s’appuiera sans aucun doute sur son bon bilan à la tête de Hachette pour motiver Arnaud Lagardère et Vincent Bolloré de lui renouveler leur confiance : un chiffre d’affaires de 2,8 milliards € en 2022 face au 2,4 milliards d’avant son arrivée, une belle 4e position aux États-Unis, et des succès significatifs, comme les mémoires du Prince Harry, Le Suppléant, et ses 210.529 exemplaires vendus, ou Pagny par Florent, édité chez Fayard, avec ses 64.697 exemplaires écoulés (données : Edistat).

Seul point noir : une « légère contraction » à 302 millions d’euros du résultat opérationnel. En cause : la flambée des prix du papier et de l’énergie, compensée par l’augmentation du prix de certains livres. Pour le premier trimestre 2023, les revenus de Hachette ont progressé de 10 % en France.

Un système de gestion de donnée

On apprenait aussi en février dernier la construction d’un nouveau centre de distribution dans la commune de Germainville, en Eure-et-Loir. Le groupe et ses quelque 600 salariés devraient rejoindre ces locaux courant 2026, année du bicentenaire du groupe.

Pierre Leroy décrit : « C’est notre plus gros investissement, si l’on exclut nos prises de participation. Les attentes de nos clients ont évolué, notamment en matière de rapidité. Avec ce centre, une de nos promesses sera de livrer en 24h les commandes des libraires. »

Hachette mise aussi sur son « gigantesque » système de gestion des données unifié, qui devrait être lancé dans trois ans. Un outil qui offrira des statistiques sur les ventes « en quasi-temps réel dans les différents points de vente, sur le marché ou encore les auteurs ».

À LIRE:Guillaume Dervieux remercié ? Editis dément

Enfin, Hachette est toujours « très intéressé » par la maison américaine, Simon & Schuster, « si son propriétaire, Paramount, décidait de le remettre en vente au bon prix ». Des perspectives alléchantes qui ne peuvent que motiver Pierre Leroy à continuer l’aventure à la tête du premier groupe éditorial français.

Crédits photo : Valentin Hintikka, CC BY 2.0