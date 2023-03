Vivendi en négociations exclusives avec Daniel Kretinsky pour 100 % d'Editis

À l'occasion du 8 mars, journée internationale des droits des femmes, l'Observatoire de l’égalité entre femmes et hommes dans la culture et la communication a publié son rapport pour l'année 2023, scrutant les données de 2022. Si la consécration artistique et l'accès aux moyen de production réserve plus de place aux œuvres des autrices, ces dernières restent moins bien loties en matière de rémunération.