Dans la tête d'un actionnaire Vivendi : ChatGPT, cancel culture, Editis, Lagardère...

Yannick Bolloré sur l’estrade, président du Conseil de surveillance, et Arnaud de Puyfontaine, directeur général, auront jonglé d’une question d’actionnaire à une autre. Outre le dividende de 0,25 € par action pour l’année 2022, les échanges auront porté sur ChatGPT, en tant que danger potentiel pour les métiers du livre.

Intelligence sans artifices

Pour Yannick Bolloré, cette « innovation majeure » a déjà cours dans différentes sociétés du groupe, mais l’IA demeure la langue d’Ésope, offrant le meilleur et le pire. Il importe de « chercher l’accompagnement » de ces technologies, assure-t-il, pour garantir la pertinence des contenus, la productivité des équipes ou encore, les meilleurs spectacles pour les clients.

« Je ne pense pas que l’IA remplacera nos collaborateurs », poursuit-il. Tout en insistant : ceux qui se serviront de l’IA prendront la place de ceux qui n’y ont pas recours. Avis, avis. Et de sourire, un peu plus tard, en indiquant qu’il avait utilisé ChatGPT pour l’écriture de son discours du jour. « Je plaisante, mais peut-être aurait-il été mieux… »

Fabriquer et produire les livres

Le directeur général intervenant plus spécifiquement sur le volet éditorial estime que l’IA « transformera le fonctionnement d’un groupe comme Editis, et les métiers de l’édition au sens général ». Vivendi « developper[a] et protéger[a] » la capacité des auteurs et éditeurs « à produire les meilleurs ouvrages ».

Selon lui, l’IA concernera surtout « l’organisation et la production des ouvrages ». Et ce, « sans mettre à mal ce qui demeure l’essence de ces métiers — c’est-à-dire la créativité éditoriale et le talent de l’ensemble des auteurs ».

Et si l'on parlait d'argent ?

La dépréciation d’Editis — dont l'estimation a perdu 300 millions € entre le montant d’achat et celui de la vente — intriguait également. Arnaud de Puyfontaine interviendra en arguant d’une « obligation comptable » dès lors qu’Editis est considéré comme une activité en cours de cession. Cette nouvelle évaluation découle de la valeur recouvrable, déterminée par différents critères.

En somme, on parle d’une « opération technique », mais résumer Editis à sa monétisation serait oublier le volet qualitatif. D’autant qu’entre juillet 2022, date où l’annonce de la cession fut officialisée (pour 829 millions € début janvier 2019) et ce mois d’avril 2023, le contexte s’est durci, tant au niveau « économique que politique ».

Par ailleurs, la solution de vente originelle — cotation/distribution et cession des parts du groupe Bolloré — a été battue en brèche. La Commission européenne a contraint Vivendi à une vente à 100 %, dont l’acquéreur Daniel Kretinsky a désormais signé la promesse d’achat. Des circonstances qui « ne facilitent pas le processus ». Pas plus qu’elles n’assurent la valeur, en somme.

« Nous vendons dans un contexte de remèdes concurrentiels », poursuit Arnaud de Puyfontaine, pour qui « Editis demeure un groupe formidable ». D’ailleurs, « je ne doute pas que […] le prochain actionnaire agira dans la continuité des actions de Vivendi ».

Et que faire avec Lagardère ?

Se tournant vers l’avenir et le rapprochement avec Lagardère, un autre actionnaire s’interroge sur les synergies entrevues, « si accord est obtenu ». Là, tant le président du conseil de surveillance que le directeur général, se réfugieront derrière la réponse de Bruxelles. Attendue pour le 14 juin, plusieurs sources de la CE ont cependant confirmé que le modèle de Vivendi sera validé. Voire, le serait déjà…

Il serait donc trop tôt pour évoquer les collaborations, mais au cœur du projet réside cette perspective de « champion mondial dans le domaine de l’édition ». L’industrie du livre, Vivendi y croit, et entend disposer d’un pilier au niveau mondial. En outre, le secteur des médias et celui du travel retail (44,2 % de croissance du CA sur le T1 de 2023) font miroiter de belles perspectives.

En outre, les résultats de Hachette Livre, sur le T1 2023 affichent une santé nettement plus séduisante que celle d'Editis. Le premier enregistre 1 % de croissance, à 570 millions €, quand le second a réalisé un chiffre d’affaires de 150 millions €, en repli de 6,3 %.

Touche pas à mon texte...

Le dernier point touchant à l’édition portait sur… la cancel culture. Et son pendant : le mouvement woke. Autant en emporte le vent (trad. Josette Chicheportiche) a été réédité début 2022 avec un avertissement en guise de préface, pour signaler au lecteur les risques de cette lecture. D’autres œuvres sont purement réécrites.

Ainsi, Roald Dahl, James Bond et plus récemment Agatha Christie (y compris dans ses traductions françaises) ont écopés d’un exercice de révision. Objectif : supprimer les mots ou passages susceptibles de heurter la sensibilité. Pour ou contre, le débat à lui seul fait frémir.

Arnaud de Puyfontaine ne tranchera pas : « Nous respectons les œuvres originales », affirme-t-il. Editis, « dans sa diversité éditoriale, respecte toutes les bases de la créativité et tous les points de vue ».

Et d’en profiter pour tordre le cou aux médias qui évoqueraient régulièrement « censure et interventionnisme » au sein du groupe Vivendi. « Tel n’est pas le cas », insiste le directeur général, concluant qu’au sein des 53 maisons du groupe, on reste « très attachés à l’histoire et aux œuvres ».

Pour preuve : plusieurs ouvrages autour de Notre-Dame de Paris ont été réédités. Les recettes de ces initiatives ont alimenté le fonds pour la reconstruction de la cathédrale. Guillaume Meurice et Nathalie Gendrot auront certainement un autre avis sur la question, après que leur livre fut rejeté par Editis, avant d’arriver chez Flammarion.

