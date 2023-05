Augmenter l’impact des bibliothèques dans la vie des Québécois

Les membres de l’Association des bibliothèques publiques du Québec (ABPQ), réunis en Assemblée générale annuelle, ont pu découvrir plusieurs nouveautés : un plan stratégique 2024-2028 (document en fin d'article) et le conseil d’administration 2023-2024. Il a été aussi question des actions réalisées durant la dernière année avec la présentation du rapport annuel (voir ici).

Des lieux incontournables

Au cours des dernières années, les bibliothèques publiques ont démontré la place considérable qu’elles occupent dans la vie des Québécoises et des Québécois. La pandémie de Covid-19 a révélé aux décideuses et aux décideurs à quel point elles sont essentielles pour la population.

Bon temps, mauvais temps, les bibliothèques publiques représentent des piliers de confiance et d’accueil pour les citoyennes et les citoyens. D’ailleurs, ce sont près de 3 millions d’usagères et d’usagers qui s’abonnent ou renouvellent leur abonnement à une bibliothèque publique chaque année, et les statistiques montrent que nos institutions reçoivent plus de 30 millions de visites chaque année.

La planification stratégique 2024-2028 de l’ABPQ viendra augmenter l’impact des bibliothèques publiques auprès de la communauté, notamment grâce à des actions ciblées au niveau de la qualité et de l’équité des services, des enjeux sociaux et du développement durable, des services numériques et de la réussite éducative.

Conseil d'administration 2023-2024

Président : Denis Chouinard, Ville de Mont-Royal

Vice-président : Jean-François Fortin, Ville de Drummondville

Secrétaire : Marie-Hélène Parent, Ville de Sainte-Julie

Trésorier : Stéphane Legault, Ville de Saint-Jérôme

Administratrices et administrateurs : Chantal Brodeur, Ville de Repentigny ; Martin Dubois, BAnQ ;

Caroline Fortin, Ville de Saguenay ; Ana Nunez-Gonzalez, Ville d’Amos ; Eric Therrien, Institut canadien de Québec ; Marc-André Bouvette ; Maryse Lepage.

Les projets 2024-2028

Le plan stratégique, communiqué ci-dessous, s’appuiera sur 6 orientations

• Enjeux sociaux et développement durable ;

• Rayonnement et influence ;

• Qualité et équité des services ;

• Réussite éducative ;

• Croissance et pérennité ;

• Stratégie numérique.

Crédits illustration : ABPQ