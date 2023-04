Y a-t-il un âge pour les premiers romans ?

Ce nouveau prix invite les écrivains non publiés et sans agent à faire parvenir les 5000 premiers mots de leur roman à l’agence littéraire Jenny Brown Associates. Les aspirants auteurs de 50 ans et plus outre-Manche ont du 1er au 31 mai pour proposer leurs manuscrits, après quoi ils seront lus et passés au crible.

Le premier lauréat de cette nouvelle récompense recevra 1000 £ (soit environ 1 127 €) et se verra offrir une semaine à Moniack Mhor, près d’Inverness en Écosse, pour une résidence. Il pourra également profiter des conseils avisés et du mentorat d’autres auteurs, d’agents et d’éditeurs membres de l’agence.

Second souffle

Cette nouvelle récompense est née d’un constat : ces dernières années, plusieurs auteurs ont entamé une carrière fulgurante alors qu’ils approchaient de la cinquantaine. Citons Richard Osman qui n’était qu’à quelques mois de ses 50 ans quand il a été publié pour la première fois en 2020. Le Murder Club du jeudi (trad. Sophie Alibert aux éditions du Masque) s’est écoulé à plus de 34.000 exemplaires depuis sa sortie (données Edistat).

De même, l’an dernier, l’un des meilleurs démarrages de premier roman outre-Manche était La brillante destinée d’Elizabeth Zott (trad. Christel Gaillard-Paris aux éditions Robert Laffont) de Bonnie Garmus, alors âgée de 65 ans.

Plume d'argent

L’Agence littéraire Jenny Brown Associate se base donc sur ces parcours encore trop peu représentés et salués. Une initiative qui rejoint un autre prix : le RSL Christopher Bland. Lancé par la Royal Society of Litterature en 2018, ce prix entend également encourager le travail des écrivains plus âgés.

Il est décerné à un rythme annuel à l’auteur d’un livre de fiction ou de non-fiction qui a été publié pour la première fois à l’âge de 50 ans ou plus. Sa première lauréate était Raynor Winn, qui après avoir été sans abri, a écrit son premier livre a 55 ans : Le chemin de sel (trad. Marc Amfreville aux éditions Stock) racontant la suite de son parcours.

L'expérience des quinquas

Agente littéraire chez Jenny Brown Associates, Lisa Highton explique au Guardian : « Les listes de best-sellers regorgent de primo-romanciers plus âgés, pour autant il reste acquis que vous devez être jeune lorsque votre premier livre sort. Mais faire ses débuts n’est pas réservé aux jeunes plumes brillantes et précoces. C’est pour ça que nous avons lancé ce prix, pour dire aux personnes de plus de 50 ans qu’elles peuvent aussi être des auteurs pleins de talents, brillants, tout simplement plus âgés. »

Et la retraite d’écriture Moniack Mhor, partenaire de Jenny Brown Associates dans l’aventure, a également constaté une augmentation notable du nombre d’écrivains plus âgés inscrits à des cours. La directrice, Rachel Humphries, affirme qu’environ un tiers de leurs auteurs non publiés en résidence ont plus de 65 ans.

Elle analyse : « Nous rencontrons beaucoup de personnes ayant consacré leur vie à aider les autres par leur travail, qui ont eu des responsabilités familiales, ou une carrière qui phagocyte tout le reste, et ce n’est que lorsque les circonstances changent, plus tard dans la vie, que tout cela galvanise leur désir d’écriture. Tant de gens emportent des histoires avec eux partout où ils vont et ce peut être le cas pendant de nombreuses années, il est crucial que ces histoires soient nourries jusqu’à leur publication. »

