La Foire du Livre de Londres 2023, au croisement des secteurs culturels

Rendez-vous annuel du secteur du livre, la Foire de Londres renoue définitivement, en 2023, avec les réunions, rencontres et autres conférences « en présentiel ». L'événement entend aussi renforcer la place des autres industries culturelles, pour favoriser les échanges et les transactions.

Annoncée du 18 au 20 avril 2023 au Palais d'expositions de l'Olympia, la Foire du Livre de Londres réunira de nombreux acteurs du secteur de l'édition. Les halls de l'infrastructure abriteront les stands d'éditeurs, de distributeurs, mais aussi de différents pays.

Cette année sont ainsi confirmées, pour l'instant, les présences du Brésil, de la France, de l'Italie, de l'Allemagne et des États-Unis. Un Centre international des droits permet par ailleurs aux agents et éditeurs de faire des affaires...

À son programme, la Foire annonce une variété de débats, conférences et autres séminaires sur les sujets qui préoccupent ou intéressent les professionnels, parmi lesquels la hausse des coûts de fabrication des livres, les adaptations audiovisuelles, la liberté d'expression ou encore l'inclusivité.

Quelques têtes d'affiche seront aussi présentes, pour un événement qui reste très largement tourné vers les professionnels. Colson Whitehead, l'illustrateur et auteur Dapo Adeola, les autrices Ann Cleeves et Robin Stevens, ainsi que l'actrice et réalisatrice Kelechi Okafor sont ainsi attendus. Côté industrie, Brian Murray, PDG du groupe américain HarperCollins, interviendra également.