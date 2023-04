Cannes 2023 : 12 livres présentés aux producteurs

Cette initiative de la Société Civile des Éditeurs de Langue Française (SCELF) et du Marché du Film de Cannes est articulé autour de deux volets : une session de pitches par les éditeurs, et des rendez-vous entre éditeurs et producteurs. L’événement Shoot the Book ! se décline à l’international, en partenariat avec l’Institut Français, à Los Angeles, New York et Mumbai.

Les 12 titres présentés lors de la session de pitches :

Abîmes de Sonja Delzongle (France) présenté par les Éditions Denoël

Before we were monsters de Katniss Hsiao (Taïwan) présenté par The Grayhawk Agency

Enlightenment d’Angela Steidele (Allemagne) présenté par Elisabeth Ruge Agentur

How Beautiful is the Sea de Yiğit Karaahmet (Turquie) présenté par l’ AnatoliaLit Agency

Je suis Camille de Jean-Loup Felicioli (France) présenté par les éditions Syros

La linea del colore d’Igiaba Scego (Italie) présenté par Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency

Monstres de Frédéric Richaud (France) présenté par les éditions Julliard

Patagonie route 203 d’Eduardo Fernando Varela (France) présenté par les Éditions Métailié

Rhapsodie des oubliés de Sofia Aouine (France) présenté par les éditions de la Martinière

Rivage de la colère de Caroline Laurent (France) présenté par Les Escales Éditions

Satisfaction de Nina Bouraoui (France) présenté par les éditions Jean-Claude Lattès

Soixante printemps en hiver d’Ingrid Chabbert et Aimée de Jongh (France) présenté par les éditions Dupuis

Le programme de Shoot the Book ! à Cannes 2023 est le suivant :

Jeudi 18 mai, 15h-17h - Salle de conférence de presse du Palais des Festivals

Les éditeurs présenteront et pitcheront les 12 livres sélectionnés pour leur fort potentiel d’adaptation à l’écran devant un public de producteurs de cinéma et de télévision à la recherche de futurs projets.

Vendredi 19 mai 10h-18h - Marché du Film – Espace meeting – 1

Les éditeurs et les producteurs se réunissent pour des one-to-one meetings afin de discuter de projets potentiels et de l’adaptation d’œuvres littéraires pour le cinéma, la télévision et d’autres formats numériques. Une inscription est nécessaire auprès de la SCELF.

En 2023, l'initiative Shoot the Book ! fête son dixième anniversaire à Cannes...

Photographie : le festival de Cannes, en 2018 (Jose Luis DRS, CC BY-NC 2.0)