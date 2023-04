Maroc : plus de 300 000 livres numériques à disposition des lecteurs

L’an dernier, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication annonçait l’ouverture d’une bibliothèque numérique gratuite fournissant quelque 36.000 titres. En 2023, il décide d’aller plus loin encore afin d'étendre les horizons des lecteurs marocains.

Dans un communiqué, le ministère met en avant l’opportunité que ce nouvel abonnement représente : il permet de « proposer des contenus numériques sans cesse renouvelés et en phase avec les besoins des lecteurs ». De plus, une telle offre promeut la lecture tout en démocratisant l’accès au livre.

Les objectifs du ministère, derrière ce nouveau service, sont entre autres d'enrichir le catalogue des bibliothèques publiques, d’étendre l’accès aux ressources numériques. Mais aussi de fournir quelque 9979 comptes à leurs adhérents pour qu’ils profitent de la nouvelle plateforme en téléchargeant des livres gratuitement.

Parmi les 328.480 ouvrages disponibles, on retrouve 141.500 livres en français, 58.400 en anglais, plus de 20.600 titres en langue arabe et 8000 dans d’autres langues étrangères. Au sein de toutes ces propositions, on dénombre 60.000 livres pour les enfants et les jeunes adultes, explique Médias24.

Le communiqué souligne également l’engagement des maisons d’édition marocaines et arabes et les efforts qu’elles déploient pour suivre les évolutions technologiques. Les modalités d’accès à cette nouvelle bibliothèque numérique sont simples : il suffit de contacter les établissements de lecture publique des différentes régions du royaume pour qu’elles fournissent un compte spécial.

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)