Maroc : Lancement d'une bibliothèque numérique accessible à tous

La tragique histoire d'Anne Frank et sa famille, arrêtées par les nazis le 4 août 1944, déportées et assassinées dans les camps de la mort, s'est fait connaître dans le monde entier par l'intermédiaire du Journal de la jeune fille, morte à l'âge de 15 ans. Vince Pankoke, agent retraité du FBI, avait rouvert l'enquête autour de l'arrestation de la famille Frank en 2017, et vient de livrer ses conclusions sur l'affaire.