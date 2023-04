Route écroulée, crevaisons, fatigue : “Nous voici entrés en Géorgie...

Nous avons quitté la Turquie par la côte et gardons l’habitude de boire du thé noir bien fort et sucré tout au long de la journée. Nous voici entrés en Géorgie, pays où animaux et humains vivent en paix sous le regard tranquille des statues dorées de Staline…

Et tout est si intense !

Il faut dire que nous avons emmagasiné fatigue et problèmes techniques : trois crevaisons par jours sur les deux dernières semaines. Quand nous arrivons sous la pluie à Batoumi, ville au bord de la mer Noire, Zoé change enfin ses pédales qui rendent l’âme après d’interminables gémissements. Nous faisons une machine dans notre tout petit et provisoire appartement sous les escaliers et décidons de continuer notre route.

Deux nuits près d’une source d’eau chaude nous détendent un peu. La pluie constante pendant la journée nous impose tout de même un repos forcé sous la tente. Lors d’un moment de répit, nous allons dans l’eau chaude, et nous trouvons à prendre le bain avec des Géorgiens qui s’arrosent à grands verres de vodka !

Plus tard, un groupe de Lettons se joignent à nous avec une bouteille de vin blanc d’ici, puis trois Polonais au sourire radieux. Quelle belle infusion ! Nous restons là à bouillir pendant quelques heures… il est dur de s’extraire de l’eau chaude, car il s’est remis à pleuvoir et il fait un froid de canard !

Afin de dévoiler la sensibilité propre à chaque culture traversée, la littérature devient un outil de dialogue. – À vélo, entre les lignes

Le lendemain, il est temps de lever le camp. Deux jours de beau temps nous permettent d’apprécier le paysage dans toute sa splendeur. Nous sommes dans la plaine entre le grand et le Petit Caucase qui nous entourent de leur puissance, roulant vers l’est… mais face au vent.

C’est le printemps : les oiseaux chantent, les noisetiers et châtaigniers bourgeonnent, les arbres fruitiers fleurissent. Les cochons se roulent librement dans les fossés gorgés d’eau, sous l’œil paisible des vaches les plus heureuses du monde : l’herbe est grasse, verte et abondante. Aux alentours, de l’eau sous toutes ses formes : cascades, mares, rivières et marais. C’est le paradis des grenouilles avant les grandes sécheresses d’été.

Toujours est-il qu’une rumeur remonte jusqu’à nos oreilles : il paraît que la route pour Tbilissi s’est écroulée. Nous demandons ici et là ce qu’il en est… On nous confirme là qu’il est impossible de passer, et ici que ce n’est pas un problème. Nous décidons de tenter notre chance.

La route est en travaux, c’est vrai, mais toute la journée ce n’est qu’encouragements de la part des ouvriers et autres passants. Oui, nous pouvons y aller tête baissée. En fin d’après-midi, une première voiture de police : Stop ! Ils regardent nos vélos, s’interrogent du regard, oui, vous pouvez, vous pouvez.

Seconde voiture. Observation. Rires. OK, allez-y !

Nous grimpons trois kilomètres, insouciants, sifflants dans le vent. Et là… une voiture de police arrive par-derrière, un homme en descend : non ! Impossible ! Vous ne pouvez pas continuer par là, c’est trop dangereux, la route s’est écroulée ! Redescendez vers les autres gendarmes.

Nous délibérons, expliquons qu’on nous a toujours laissé passer, et plus bas, même les gendarmes…

Impossible. Nous redescendons les trois kilomètres, résignés et un peu inquiets de devoir rebrousser chemin… c’est 65 km de montées et descentes.

Beaucoup de voitures patientent. Il paraît que le passage ouvrira dans la soirée… On attend. Il commence à pleuvoir. Sur le bord de la route, un restaurant que tout le monde semble ignorer. Nous décidons d’y aller voir : peut-être pourrons-nous y camper et repartir au matin, reposés ?

Là, surprise : le patron nous propose de nous installer dans une salle du restaurant ! Chauffée est la salle, et nous serons au sec !

Vers 20H bien sûr, ça ne manque pas : le passage ouvre. Les gendarmes nous assurent que nous pourrons passer au matin. Soulagés de ne pas avoir à traverser de nuit et heureux de pouvoir être au chaud, nous allons nous coucher.

Mais le matin, même rengaine. On nous interdit une nouvelle fois de continuer. Nous n’en croyons pas nos oreilles. Nous nous postons aux côtés des gendarmes qui nous conseillent de rebrousser chemin…

Après un peu d’attente, deux hommes s’approchent et nous demandent ce que nous faisons là. Proposent de nous aider. Les sourires éclairent nos visages… les gendarmes nous regardent et nous font signe de suivre les deux hommes, car eux, non non ils n’ont rien vu !

Et nous voilà embraqués dans un minibus pour ouvriers du chantier. Nous passons enfin le col, et sur la route de Tbilisi !

Jamais deux sans trois, jamais trois sans mille : à 60 km de la capitale, le dérailleur de Jarko craque… il nous faudra continuer sur un pignon dans les collines.

Nous arrivons enfin épuisés, mais réjouis : deux libraires-antiquaires nous attendent avec deux brioches « pasca », c’est les fêtes de pâques orthodoxes !

À bientôt, dans quelques coups de pédales.

Crédits photo : Zoé David-Rigot et Jaroslav Kocourek / ActuaLitté, CC BY SA 2.0