Une Bible richement ouvragée pour le couronnement de Charles III

Par le passé, la maison d’édition universitaire de renom Oxford University Press (OUP) a eu l’honneur de produire plusieurs Bibles de couronnement. On notera par exemple qu’elle était à l’origine de l’ouvrage ayant servi lors de la cérémonie de feu Elizabeth II, en 1953.

La coutume des Bibles spécialement produites pour la cérémonie du couronnement remonte à celui d’Édouard VII, en 1902. Mais l’OUP a une tradition plus longue encore d’impression des textes sacrés. En 1675, la maison obtient le droit d’imprimer la version autorisée par le Roi James de la Bible. Elle avait été commandé par le souverain Jacques Ier (roi d'Angleterre et d'Irlande, appelé Jacques VI en tant que roi d'Écosse) en 1611.

Ces textes sont directement traduits de l’original, en grec et en hébreu. La première apparition d’une Bible publiée par OUP lors d'un couronnement remonte à celui de George III, en 1761.

Un ouvrage d'exception

Le livre commandé pour Charles III sera basé sur l’édition du quadricentenaire de la version autorisée du roi James. Cette édition fut publiée par OUP en 2011. Elle a été choisie pour célébrer l’importance de la traduction ainsi que le rôle central de l’ouvrage dans l’histoire de la langue anglaise et du Royaume-Uni.

Reliée à la main de cuir et décorée à la feuille d’or par la célèbre société Shepherds, Sangorski & Sutcliffe, la Bible affiche un dessin complexe sur sa reliure. Issu d’une collaboration entre la maison d’édition et les relieurs, il s’inspire à la fois des Bibles historiques de couronnement et de l’amour de Sa Majesté pour la nature.

L’ouvrage, après son utilisation pendant la cérémonie, sera conservé par l’archevêque de Canterbury et rejoindra le fonds du palais de Lambeth aux côtés de la collection des quatre bibles du couronnement datant du XXe siècle. Il existera trois exemplaires identiques : celui du roi, qui lui sera offert en cadeau, une pour les archives de l’abbaye de Westminster et une pour le siège social de la maison d’édition à Oxford.

Une maison de tradition

Nigel Portwood, PDG d’Oxford University Press, a déclaré être honoré que l’archevêque de Canterbury ait choisi OUP. « [N]ous sommes incroyablement fiers de notre long historique de production de Bible, remontant au XVIIe siècle et formant la base de nos activités d’éditeur pour les années qui ont suivi. » Et d’ajouter : « Nous sommes certains qu'il s'agit d'un hommage approprié pour une date importante de l’histoire britannique et nous espérons qu’elle sera chérie par Sa Majesté pendant de nombreuses années. »

Justin Welby, archevêque de Canterbury s’est également exprimé. « En cette occasion capitale, la Bible sera le premier et le plus important des cadeaux offerts au roi. Les Écritures constituent un guide et une lumière pour tous, et je prie pour que ces paroles vivantes offrent force et soutien à Sa Majesté », rapporte Fine Books Magazine.

Crédits photo : Oxford University Press