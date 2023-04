L'Occasion Rêvée, librairie française à Barcelone

Sélection large et rigoureuse, les livres savamment chinés par Jeanne Lepine, la créatrice de l'établissement, sont principalement en français. Le visiteur pourra également y trouver des titres en espagnol, en catalan et en anglais.

Mais l’Occasion Rêvée se veut plus qu’une simple librairie. En plus d’un choix diversifié d'ouvrages, l’établissement propose des jeux de société pour se divertir sur place et des magazines pour profiter du véritable espace de vie aménagé par sa propriétaire. « Canapés, fauteuils, tables, lampes… Toute la librairie est pensée à l’image d’un intérieur accueillant avec une ambiance “comme à la maison », explique la libraire.

Des livres de seconde main, pour tous

Installée depuis 8 ans à Barcelone, Jeanne Lepine est une ancienne journaliste. Elle explique à Équinoxe magazine qu’elle entend avant tout proposer des livres plutôt récents. Romans, polars, littérature blanche, guide de cuisine et de yoga, guide de voyages ou encore Science Fiction aucune catégorie n’est oubliée.

France : 20 % des livres achetés d’occasion

Les enfants et les adolescents sont eux aussi mis à l’honneur avec une sélection spécifique enrichie de bandes dessinées et de mangas. Parmi les différents espaces de l’établissement, un coin jeux est réservé aux plus petits. À l’étage ce sont les plus grands qui trouveront leur bonheur soit en flânant parmi les rayonnages à la recherche de la perle rare soit en s’installant autour de la grande table prévue pour les futurs ateliers.

« Chaque semaine, des évènements sont proposés avec toujours en fil rouge les circuits de seconde main et un esprit de communauté » précise le site de L’Occasion Rêvée. Une autre façon de penser la librairie qui accueillera ainsi des ateliers d’écriture, un club de lecture ou des concours de Scrabble. De plus une thématique littéraire différente viendra enrichir le programme tous les deux mois.

Crédits photo : Alexander Grey / Unsplash