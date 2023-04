France : 20 % des livres achetés d’occasion

Offre, volume, prix, mais également secteurs éditoriaux, canaux de diffusion : l’analyse met un terme à quelques fantasmes, tout en confirmant des craintes. En filigrane, les plus optimistes concluront que l’intérêt pour la lecture et l’objet livre demeurent. Les plus circonspects verront un changement de mentalité à l’œuvre : l’image du lecteur fouinant chez un bouquiniste laisse place aujourd’hui à celle d’un consommateur-lecteur résolument 2.0. Et qui se délecte des outils web à sa disposition.

L'attrait du pas neuf

Les données de GfK en attestent : en l’espace de 10 ans, les clients de l’occaz sont passés de 24 % à 29 % — pour aboutir à 34 % en 2022. Autrement exprimé, en cinq années, on passe de 8 à 9 millions de clients sur 2022. A contrario, les amateurs de livres neufs diminuent de 27 à 25 millions. Précision d'importance : ces chiffres excluent les ouvrages scolaires.

La valeur suit le mouvement : les 20 % de volume représentent 9 % de la valeur du marché du livre. Entre 2017 et 2022, ce montant a augmenté de 235 à 350 millions € soit 49 % de hausse. En parallèle, le marché du livre neuf a gagné 12 %, de 3,2 à 3,6 milliards €.

Plus radin, plus malin

Impossible de ne pas corréler l’essor des opérateurs en ligne et la croissance du panier moyen : le client de l’occaz dépensait 25 € voilà 10 ans, pour se procurer 6 ouvrages, contre 39 € désormais, soit 9 titres.

GfK a sollicité 5002 Français de 15 ans et plus pour établir un portrait type : 59 % de la population achète des livres, et la moitié d’entre eux passent également par la seconde main. Toutefois, 44 % consomment du neuf et de l'occasion, quand 9 % se tournent exclusivement vers des ouvrages déjà utilisés.

La présentation de l'étude se fera lors du Festival du livre de Paris, à 14h. L'article sera alors mis à jour.

