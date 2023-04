Marché du livre 2023 : un premier trimestre princier

Le premier trimestre 2023 réalise un important chiffre d’affaires à 850 millions €, soit 1 % de plus qu’à la même période en 2022, et 19 % supplémentaires à 2019. 71 millions de livres, neufs et imprimés, ont été achetés.

Selon GfK Consumer Pulse, en 2023, 93 % des Français envisageaient de réduire leurs dépenses en raison de l’inflation. Mais le livre n’est que peu touché par ces coupes budgétaires.

Sandrine Vigroux, responsable de l’expertise biens culturels, précise : « Seulement 21 % des consommateurs pensaient réduire leurs achats de livres en 2023. Cela s’explique en partie par le côté évasion — culture à budget très maitrisé qu’offre un livre au regard d’autres activités culturelles. »

Le roman fait l’unanimité

La littérature générale est le genre le plus prisé : il représente plus de 1 livre sur 4 acheté (+ 3 % par rapport au 1er trimestre de 2022). Le roman trône sur la première marche du podium (+7 % en volume soit 15,8 millions d’ouvrages de fiction moderne).

Dans le top 10 des meilleures ventes du 1er trimestre, elle représente 8 titres répartis entre grand format et poche. GFK déclare que l’effet BookTok influencerait ces comportements d’achats.

D’autres genres se situent sur la pente ascendante : les recueils de théâtre et poésie (+8 %, 725.000 livres), les ouvrages de Sciences humaines (+5 % en volume soit 3,1 million ex.), les classiques pédagogiques (+3 %, 1,2 million ex.) et les titres Jeunesse ludique et pratique (+12 %, 647.000 ex.)

Les grands perdants du trimestre sont les mangas, les comics et les BD qui présentent une chute de 12 % en nombre de titres écoulés et de 6 % en chiffre d’affaires. Le manga en particulier, est repassé en dessous des 10 millions d’exemplaires vendus, soit 18 % de moins qu’à cette période l’an passé.

Enfin, l’étude révèle une appétence pour les œuvres en série qui dominent le top 10. La saga de Pierre Lemaitre, Les années glorieuses et ses opus 1 et 2 (Livre de Poche et Calmann-Lévy) s’affichent en seconde et troisième places du palmarès. Sont aussi listés les titres de Colleen Hoover : Jamais plus et À tout jamais (trad. Pauline Vidal, Hugo Roman et Hugo Poche) et le tome 2 de la série Captive de Sarah Rivens (BMR).

Mais c’était sans compter sur le Prince Harry. Il vole la vedette à la fiction avec sa biographie Le suppléant (trad. Nathalie Bru et Santiago Artozqui, Fayard) qui arrive en première place des meilleures ventes du trimestre…

Crédits photo : Stephan Caspar - (CC BY-NC 2.0)