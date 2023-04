Comment la lecture ressurgit parfois dans le Sud de l’Italie 

Selon les données fournies en 2022 par l'Association des éditeurs italiens (AIE), l'écart entre le Nord et le Sud du Bel Paese en ce qui concerne la lecture est très important. Dans les régions du Sud, seulement 29 % de la population lit (contre 49 % dans le Nord-Est du pays).

De plus, les petites villes souffrent souvent de l'absence de librairies : en Italie, selon les données les plus récentes de l'AIE, 342 municipalités n'ont pas de librairies ou de librairies-papeteries : 9 % de la population italienne réside dans une municipalité dépourvue de librairies. Cependant, dans certains cas, la diffusion de la lecture est encouragée dans les petites - ou grandes - villes.

La « libreria diffusa » de Polla

C'est le cas de Polla (environ 5000 habitants, dans la province de Salerne, en Campanie). Pendant les heures d'ouverture de plusieurs magasins (bars, boutiques de vêtements, salons de beauté ...) les habitants ont la possibilité de lire ou d'emporter des livres selon les modalités du book-sharing.

Dans les 27 enseignes qui ont rejoint l'initiative, des « bibliothèques/cubes » jaunes ont été installées et l'on peut choisir des livres de différents genres.

Actuellement, les centaines d'ouvrages (dix par magasin) qui composent cette librairie « diffuse » sont mis à disposition par la municipalité. Une campagne a été lancée pour le don de volumes de la part des citoyens par le biais de la formule du livre suspendu (« libro sospeso » : suivant cette pratique, on achète un volume et on le donne à la bibliothèque, qui le place ensuite dans un magasin).

Une grande ville en manque de bibliothèques

À Naples, bien qu’il s’agisse d’une grande ville, la situation des bibliothèques est difficile. L'établissement dédié à Benedetto Croce, la seule bibliothèque municipale entre les quartiers du Vomero et d’Arenella, reste inaccessible depuis sa fermeture durant la crise sanitaire de Covid. Les livres neufs restent dans les cartons, ce qui affecte également d'autres bibliothèques municipales, qui souvent ne peuvent pas accueillir le public le week-end ou l’après-midi, à cause du manque du personnel, et n'offrent pas de service wi-fi, désormais indispensable.

Cependant, Andrea Mazzucchi, conseiller du maire de Naples pour la programmation culturelle intégrée et directeur du département des sciences humaines de l'Université Federico II, envisage de créer une maison de lecture publique (« casa della lettura ») dans le complexe San Domenico Maggiore. Il espère l'inaugurer au printemps 2024.

La solidarité des particuliers

Enfin, parfois les bonnes nouvelles et les initiatives sociales sont liées à la générosité des particuliers. Il s’agit par exemple de la donation de ses livres de la part d’une citoyenne à sa propre ville, une petite bourgade du sud de l'Italie d'environ 11.000 habitants, qui n'a pas de librairies. En effet, Maria Giovanna Baglieri, ancienne professeure de littérature et directrice d'école, a décidé de faire don de ses livres à la ville d'Acate (dans la province de Raguse, en Sicile).

C'est ainsi qu'est née la Bibliothèque Mnémosyne (du nom de la personnification mythique de la mémoire), qui contient quelques 4000 livres.

« Si j'étais très possessive avec mes livres, avec le temps j'ai mûri le désir de les partager », a déclaré Maria Giovanna au Corriere della Sera. Elle a rénové une pièce qu'elle possédait, au-dessous de sa maison, l'a meublée et y a placé ses volumes, en plus de ceux qui ont été donnés pour son projet par d’autres citoyens. Elle a également créé une fondation pour les protéger.

« Une oasis dans le désert »

« L'espace est petit, mais c'est une oasis dans le désert culturel d’Acate », explique la fondatrice. « Il n'y a pas d'espaces de rencontre pour les jeunes ici, pas de cinéma ni de théâtre. Nous avions besoin d'un lieu de rencontre pour nos jeunes ». Son travail a donc une forte « composante sociale ».

Les ouvrages de la bibliothèque sont de différents types : des grands classiques pour enfants aux classiques de la littérature italienne et internationale, mais aussi des romans récents d'auteurs siciliens et des livres sur la Sicile.

Maria Giovanna Baglieri a également créé une bibliothèque diffuse avec « un groupe de personnes disposées à travailler en réseau, de sorte que si quelqu'un demande un livre que je n'ai pas ici, je demande à la personne qui le possède si elle est disposée à le prêter ou à l'apporter à la bibliothèque pour consultation. L'offre est ainsi élargie et c'est un exemple important de solidarité ».

