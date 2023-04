Royaume-Uni : record historique des ventes

Selon l’organisme professionnel la Publishers Association, en 2022, 669 millions de livres papier ont été vendus au Royaume-Uni.

Quelle répartition ?

Le marché d’exportation explique en grande partie cette hausse significative puisqu'elle représente une augmentation de 8 % en 2022, avec 4,1 milliards de livres sterling (soit environ 4,6 milliard d'€). La plus grande exportation du Royaume-Uni était Heartstopper d’Alice Oseman (traduit en français par Valérie Drouet, chez Hachette) d'après The Guardian.

Les ventes intérieures sont en baisse de 1 % soit 2,7 milliards de livres sterling (environ 3 milliards d'€). Dan Conway, directeur de la PA a déclaré dans le rapport que celles-ci étaient « un témoignage de l’attrait intemporel des livres, ils offrent confort et évasion aux lecteurs, peuvent être une bonne source d’éducation et d’apprentissage et peuvent durer toute une vie. Avec la crise du coût de la vie qui se poursuit, la lecture comme confort pour les adultes et pour encourager la créativité et l'apprentissage chez les enfants doit être chérie ».

Des chiffres clés

L'imprimé reste le support le plus apprécié et représente 1,8 milliard de livres sterling (en hausse de 2 %), tandis que les ventes de livre numérique ont augmenté de 2 %, soit 423 millions de livres sterling (environ 479 millions d'€). Quant à la fiction, le taux atteint 9 % de plus que dans le passé (797 millions de livres sterling) et 1 % supplémentaire pour les ouvrages à destination des enfants.

Les téléchargements audio ont progressé de 8 % (pour atteindre 164 millions de livres sterling). L’édition pédagogique a généré un revenu total de 634 millions de livres sterling (environ 718 millions d'€). Il a donc crû de 16 % par rapport à l'année précédente, contre 3 % pour les éditeurs universitaires (3,5 milliards de livres sterling). La non-fiction, qui représente toujours 1 milliards de livres sterling a connu une baisse de 2%.

Consulter l'étude en PDF et/ou en téléchargement :

Crédits photo : Fernando García Redondo (CC BY-NC 2.0) / Flickr