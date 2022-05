Turquie : censure politique, livres “obscènes” et autocensure en 2021

L'association des éditeurs turcs présente son rapport annuel sur l'état de la liberté d'expression et de la liberté de publication dans le pays, qui couvre la période décembre 2020 — novembre 2021. Dans la plupart des pays du monde, l'année 2021 a été marquée par de nouvelles restrictions de déplacements et des libertés individuelles, justifiées par la crise sanitaire. Mais à celles-ci s'en sont ajoutées d'autres, visant à restreindre plus particulièrement la liberté d'expression.

Dans le relevé plutôt fourni des enquêtes et procès intentés à des éditeurs, auteurs, imprimeurs ou encore traducteurs, l'association relève une tendance à la hausse « du nombre de procès intentés au prétexte d'insultes dans des ouvrages ». Par ailleurs, l'organisation déplore une pratique illégale, mais courante : les décisions de justice relatives à l'interdiction de tel ou tel livre ne sont pas notifiées aux intéressés, auteur ou éditeur.

Parmi les structures victimes de la censure en 2021, on note la présence du Parti républicain du peuple (Cumhuriyet Halk Partisi ou CHP), le principal parti d'opposition dans le pays : une brochure publiée par ce dernier a été accusée et condamnée pour « provocation à la haine » envers le président Erdogan, et un autre titre a, dans un premier temps, été interdit par la justice. Malgré une décision judiciaire annulée en appel, les exemplaires saisis n'ont pas été restitués au CHP...

Un certain nombre de procédures judiciaires découlent en effet de prétendues « insultes au président » Erdogan présentes dans différents ouvrages : une censure politique qui génère un courant d'autocensure au sein des maisons d'édition, et ne sert pas vraiment, comme on peut l'imaginer, l'exercice démocratique libre.

À LIRE: Ces pays où il ne fait pas bon être écrivain

L'autocensure s'étend au-delà des propos politiques, comme le note le rapport de l'association des éditeurs : la traduction de la bande dessinée Le Fantôme arménien de Laure Marchand, Guillaume Perrier et Thomas Azuélos (Futuropolis pour l'édition française) a perdu quelques pages en cours de route, comme l'a reconnu l'éditeur Aras Publishing dans sa préface, « en raison des pressions et menaces potentielles ».

Les Mémoires de deux jeunes mariées, d'Honoré de Balzac, dans sa traduction pour l'éditeur Can Publishing, ne fait plus apparaitre le nom « Muhammed », ici aussi, par crainte de représailles d'extrémistes religieux...

Ces livres « obscènes »

Le rapport de l'association passe en revue les différents procès intentés à des écrivains, évoquant le cas d'Ahmet Altan ou d'Orhan Pamuk, notamment, mais aussi ceux des journalistes et écrivains Barış Pehlivan et Barış Terkoğlu, menacés, à eux deux, d'une peine de 158 ans de prison tout de même...

Le rapport relève aussi une hausse des interdictions de livres et de revues dans les prisons turques, plus spécifiquement dirigées vers les publications kurdes.

Les éditeurs turcs s'inquiètent tout particulièrement des effets de la législation sur les ouvrages destinés à la jeunesse qualifiés d'« obscènes » par celle-ci. Depuis 2018, un comité pour la protection des mineurs des publications obscènes a été réactivé par le gouvernement et, entre juillet 2019 et novembre 2021, 24 livres, dont 15 destinés à la jeunesse, ont été classés comme « obscènes ».

À LIRE: Perpétuité pour Osman Kavala et urgence à sanctionner la Turquie

Parmi les titres visés, deux tomes de la BD Heartstopper, d'Alice Oseman, mise en avant par son adaptation Netflix, ou encore Le Bleu est une couleur chaude, de Jul' Maroh. La législation sur le sujet reste très vague, ce qui facilite les interdictions aussi bien que l'autocensure des éditeurs : l'obscénité est caractérisée dans la loi comme « des textes qui pourraient avoir une influence négative sur la moralité des mineurs ».

L'association des éditeurs turcs est d'autant plus inquiète que cette législation de protection des mineurs frappe des ouvrages qui évoquent l'égalité des genres ou encore la diversité et la liberté sexuelles.

Le rapport complet, en anglais, est accessible à cette adresse.

Photographie : Mavi En Sıcak Renktir, de Jul' Maroh (Ithaki Publishing) et Kalp Çarpıntısı, d'Alice Oseman, qualifiés d'« obscènes » en Turquie