Sexualité des femmes : Denoël acquiert le livre de Gillian Anderson

Gillian Anderson, ancienne star de X-files, surfe sur le succès de la série Sex Education, dans laquelle elle incarne Jean Milburn, la mère du protagoniste et sexologue de renom. La quatrième saison est attendue pour la fin d’année, toujours sur la plateforme de streaming, Netflix.

Au mois de février, elle invitait via son compte Twitter, les femmes de tous âges, « couchant avec des hommes, des femmes, des personnes non binaires, avec tout le monde ou même personne » à lui écrire une lettre pour la questionner sur le sexe et les fantasmes.

D’après les éditions Denoël, l’engouement a été immédiat. Les réponses ont afflué du monde entier : du Népal aux Pays-Bas en passant par le Bangladesh, le Brésil, L’Algérie ou les États unis. L’actrice s’est appliquée à leur répondre « avec sincérité et humour ».

L’ouvrage qui en découle est attendu pour l’automne 2024 aux éditions Bloomsbury. Les droits du livre ont d’ores et déjà été cédés dans 8 pays. En France, ce sont les éditions Denoël qui s’en sont emparé et « se réjouissent d’accueillir cette voix forte et inspirante au sein de leur catalogue », indiquent-elles dans un communiqué.

Et pour couronner le tout

Chose intéressante : peu après le lancement de ce projet, début février, les internautes ont souligné que pour cette publication de courriers gracieux, aucun reversement n’était prévu. Pour corriger le tir, l’actrice a promis qu’elle verserait 500 £ à deux associations caritatives, pour chaque lettre figurant dans le recueil. Les montants iront, à parts égales, à War Child et Women for Women International.

De son côté, l’éditeur donnera 50.000 £ à Women for Women International. « Nous avons été vraiment étonnés des réponses », assure Gillian. « Ce livre a le potentiel pour explorer toutes les relations d’une génération de femmes à l’égard du sexe. Merci de me faire confiance, en racontant vos plus intimes fantasmes. »

Crédits photo : Gillian Anderson