Gillian Anderson appelle les femmes à partager leurs fantasmes

L’Américaine, née en août 68, n’avait que 5 ans lors que l’ouvrage de Nancy Friday sort aux États-Unis Secret Garden: Women’s Sexual Fantasies. Il sera suivi en 75 d’une suite, mais n’arrivera en France chez Balland qu’en 76 sous le titre Mon jardin secret. Les femmes et leurs fantasmes sexuels (le nom du traducteur s’est hélas perdu dans les limbes).

Secrets, si secrets

L’essai « témoignait de ce que les femmes jouissaient d’une vie intérieure érotique aussi riche et variée que les hommes », se souvient Anderson. Rêves, désirs, masturbation : « Dans leur esprit, rien n’était interdit, pas même le voisin. »

Découverte de soi et des autres

Prise de conscience : les fantasmes avaient un pouvoir plus stimulant que tout rapport physique. « Libérées des contraintes sociales intériorisées […] nous pouvions, dans notre imaginaire, nous laisser aller à nos envies les plus cachées et les plus sales. C’était révolutionnaire, voire provocateur au début », note-t-elle.

Puis, l’ouvrage devint un best-seller, écoulé à des millions d’exemplaires, donc un classique. Or, malgré une enfance dans une maison loin d’être puritaine, Gillian Anderson n’imagine pas qu’on aurait laissé sur une table basse le texte de Nancy Friday. Sa mère en avait-elle un exemplaire ? Nul ne le sait…

Quelques années plus tard, encore trop jeune pour ce type de découverte reconnaît-elle, elle découvre à la télévision un couple en plein ébat. Chaste, mais sans place au doute. Une révélation pour elle, qui socialement se retrouvait avec l’essor du féminisme pro-sexe, mouvement apparu dans les années 80.

Le choc, à 50 ans...

Mais sa rencontre avec le texte de Nancy Friday n’interviendra que tardivement : début 2018, elle est retenue pour le casting de Sex Eduation. Elle incarne une sexothérapeute libérée, franche et sans retenue. Pour préparer le rôle, elle plonge alors dans My Secret Garden, pour la première fois.

Elle découvre des lettres et entretiens « incroyablement intimes et très directs ». Sans chercher à être littéraires, les récits avaient avant tout la franchise pour eux. « Ce qui m’a saisie, avec plus que de la tristesse, c’est la frustration sexuelle qu’exprimaient ces femmes dans les années 70 (malgré la révolution) ! »

Elles admettent n’avoir jamais eu d’orgasme, témoignent d’un sentiment de culpabilité et de honte à l’égard de leurs fantasmes. Et redoutent d’être seules à éprouver de telles choses – le tout avec un soulagement déchirant d’enfin parvenir à en parler…

Un projet de livre collectif

Le monde a-t-il changé ? Peut-être pas. Il est différent. « Nous pouvons parler de cela avec nos contemporains. Je pense que c’est l’un des éléments que l’on trouve si libérateurs dans l’éducation sexuelle », reprend l’actrice. Dans ses rôles, les personnages luttent avec leurs aspirations sans pour autant les taire à leurs amants. En somme, des séries comme Sex Education « mettent tout sur la table et permettent de s’en ouvrir ».

Pourtant, les mentalités bénéficient-elles de la fiction, pour que dans le réel, devienne possible de s’exprimer librement, de se confier ? Pour elle, l’émission a suscité l’envie d’écrire un livre qui serait le My Secret Garden du XXIe siècle, « révélateur, profond et inclusif à tous niveaux ».

Témoigner, toutes ensemble

Et d’envoyer cet appel à toutes les femmes du monde — toutes, sans exception ni classification —, pour qu’elles lui écrivent et se racontent. Fantasmes, frustrations, explorations, interdits, fétichisme, culpabilité, instabilité : tout. « Cinquante ans plus tard, les frontières se sont estompées », mais les femmes gardent-elles le silence ?

Le texte sera publié sous le titre Dear Gillian, chez Bloomsbury et une adresse mail a été mis en place pour que les envois soient traités anonymement et intégrés. « Bien entendu, j’inclurai ma propre lettre, de manière anonyme. J’ai hâte de lire la vôtre. »

Les soumissions peuvent être adressées jusqu’au 28 février ici, quelle que soit la langue dans laquelle on la rédige.

Crédits photo : averie woodard/ Unsplash