Aline Brunwasser fait un premier bilan du Livre à Metz 2023

ActuaLitté : Le festival avance vers sa fermeture pour l’édition 2023, sans importante fausse note.

Aline Brunwasser : Il n’y a pas eu de grand couac. Il y a toujours des annulations, c’est normal, mais finalement très peu cette année. De toute façon, on est préparés à ces éventualités : c’est une des compétences déterminantes de savoir retomber sur ses pattes, que cela ne se voit pas du côté du public.

Quel pré-bilan faites-vous en ce dernier jour de l’événement ?

Aline Brunwasser : Puisque ce n’est qu’un pré-bilan, la dimension du ressenti reste importante. Mais grâce aux discussions que j’ai pu avoir avec les uns et les autres, c’est très positif : j’ai l’impression que le public est de retour. En 2020, on a eu un petit festival numérique du fait du Covid. En 2021, on est revenu, mais dans un format très réduit dans les jardins de l’Esplanade, avec la peur, pour les participants, d’être contaminé.

L’année dernière, le public était présent, avec une météo insolite, puisqu’il neigeait. Cette année, il semble qu'il est venu encore plus nombreux.

Vous avez déjà pu récolter des premiers retours des acteurs de cette édition ?

Aline Brunwasser : Oui, j’ai notamment discuté avec plusieurs libraires qui ont été très satisfaits du démarrage. Le vendredi, on ouvre à 11 heures et les gens arrivent doucement l’après-midi en général. Cette année, il y a tout de suite eu beaucoup de monde l’après-midi, non seulement venu déambuler entre les stands, mais également acheter, ce qui est un indicateur objectif. Après, on verra le bilan définitif avec les libraires quand tous les chiffres auront été réunis.

Samedi a été très bon, les rencontres très fréquentées et régulièrement combles, par exemple la discussion, Vertige de la géopolitique, avec Émilie Aubry, Bertrand Badie et Tatiana Kastouéva-Jean, qui a rempli la jauge. C’est facile à compter quand c’est comme ça (rires).

Le thème de cette année a été « Le Vertige ». Quel est le bilan de ce choix ?

Aline Brunwasser : Quand un festival se clôt, on commence quelques jours après à réfléchir au thème de l’année suivante. Il donne sa couleur, sa cohérence, son fil rouge à une édition : dans sa programmation, ses rencontres, ses tables rondes, ses invités d’honneur... C’est donc un enjeu de réussite. Il faut qu’il s’inscrive dans le contexte, qu’il soit intéressant et riche.

Ce thème du vertige semble avoir parlé aux auteurs, comme aux partenaires. J’ai eu des retours positifs, chaleureux. Après, les insatisfaits ne viendront bien sûr pas m’en faire part.

Le succès d’une édition, c’est en réalité tout un ensemble : bien accueillir tout le monde, déployer un savoir-faire. On peut proposer les mets les plus fins, si le service et l’ambiance sont glaciaux, le dîner sera raté. Il faut maintenir une bonne image, un niveau de qualité élevé, pour un festival qui est très important pour la ville de Metz, et le territoire tout entier. Il constitue une dimension essentielle de sa politique culturelle.

D’ailleurs, on travaille en bonne intelligence avec les acteurs culturels de la ville, qu’on essaye de mettre en avant plutôt que de tomber dans une concurrence. On croise nos envies et nos compétences.

L’édition 2023 a-t-elle accueilli des nouveautés ?

Aline Brunwasser : Nous réussissons encore à signer de nouveaux partenaires, sachant que les possibilités sont restreintes, puisque les structures qui soutiennent les acteurs culturels sont peu nombreuses et donc, très sollicitées.

Il y a la ville de Metz qui est très impliquée, l’État à travers la Drac, l’Eurométropole, le département, la région Grand Est, le Centre national du livre (CNL), et j’en passe. Du côté des partenaires privés, on peut citer le Groupe Batigère tourné vers le logement social, Crédit Mutuel, la Fondation Michalski, la Scam, la Sofia, le Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)... Tous voient dans cette manifestation un vecteur important de promotion de la littérature et de la lecture.

Livre à Metz porte une importante dimension sociale également.

Aline Brunwasser : Les trois jours de festivités ne sont que la partie immergée de l’iceberg. Il y a tout un volet à destination des établissements scolaires, des associations, des publics plus éloignés, empêchés.

Par exemple, nous avons effectué tout un travail avec le Centre pénitentiaire de Metz qui a participé à la première édition du Goncourt des détenus. Mais également avec l’Institution nationale des jeunes sourds (INJS). Ou, entre autres, avec des jeunes hospitalisés du Centre Hospitalier Régional Metz Thionville, en collaboration avec l’association La Pédiatrie enchantée. Des actions de sensibilisation, dans une approche éducative, auprès des jeunes sous protection judiciaire, ont également été mises en place.

Du côté des publics scolaires, on organise notamment des ateliers d’écriture dans les collèges et les lycées qui dépendent des départements. Le vendredi, il y a une restitution de leurs travaux, qui pourra être une création théâtrale, la composition d’un article…

Livre à Metz est il toujours en quête de renouvellement ?

Aline Brunwasser : On ne cherche pas à innover pour innover, mais à répondre à des opportunités qui entrent en résonance avec nos objectifs propres, mais aussi à nos contraintes en termes de ressources humaines et financières. Nous n’avons que trois salariés à temps complet. Cette année par exemple, nous avons convié à un « Bal littéraire », qui existe depuis 20 ans, et proposé une soirée entre littérature et danse.

L’idée : quatre écrivains lisent leurs textes, qui doivent se terminer par le titre d’une chanson. Les spectateurs, qui écoutaient sagement, basculent alors dans une ambiance de fête pour des danses endiablées...

