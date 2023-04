Questionnaire de Proust pour Gilles Bachelet, Odile Vuillemin et Floriane Soulas

L’ambition de Gilles Bachelet avec ses œuvres : « Faire des livres drôles pour les enfants, mais aussi les adultes. Que ce soit en partage entre les générations. » Avant de principalement se consacrer à la littérature jeunesse, Gilles Bachelet a collaboré avec des magazines « adultes », comme L’Express, Lire, ou Marie Claire, mais aussi tourné vers les plus jeunes, comme Okapi ou J’aime lire.

Parmi ses ouvrages les plus célèbres, on peut citer Champignon Bonaparte, Il n’y a pas d’autruches dans les contes de fées, Madame le Lapin blanc ou, plus récemment, Résidence Beau Séjour.

De son côté, Floriane Soulas a reçu le Prix Utopiale 2022 pour son troisième roman, Les oubliés de l’amas, édité chez Scrineo. Un space opera de hard SF, rendu le plus accessible possible, « pour donner envie aux jeunes, et surtout aux femmes qui ont longtemps été exclues de cet univers d’écrivains hommes, pour des hommes, édités par des hommes, de s'y mettre ». Cette dernière est formelle : « Il est tant qu’on fasse notre trou dans ce milieu là. »

Les oubliés de l’amas sortira en version poche en septembre chez Pocket, et son quatrième ouvrage, Tonnerre après les ruines, paraîtra en octobre aux éditions Argile. « Ce sera un post-apo. »

Enfin, l’actrice Odile Vuillemin, notamment la criminologue Chloé Saint-Laurent dans la série de TF1, Profilage, présente au festival Livre à Metz son premier livre, Latitudes - Sillonner le monde pour trouver son propre chemin, publié chez Michel Lafon. Il raconte ses voyages en Islande, au Groenland et en Indonésie. Celle qui souhaitait devenir ethnologue avant de se tourner vers la comédie nous confie : « J’aime découvrir le monde, de nouvelles cultures, de nouvelles façons de vivre. »

1. Ma vertu préférée.

Gilles Bachelet : La patience / Floriane Soulas : La patience / Odile Vuillemin : L'honnêteté

2. La qualité que je préfère chez un homme, puis femme.

Gilles Bachelet : honnêteté et humour / Floriane Soulas : L'honnêteté pour les deux / Odile Vuillemin : L'honnêteté et la sincérité

3. Le principal trait de mon caractère.

Gilles Bachelet : Le perfectionnisme / Floriane Soulas : La persévérance / Odile Vuillemin : La joie

4. Ce que j'apprécie le plus chez mes amis.

Gilles Bachelet : La fidélité / Floriane Soulas : La générosité / Odile Vuillemin : La facilité dans les relations

5. Mon principal défaut.

Gilles Bachelet : La procrastination / Floriane Soulas : Facilement stressée / Odile Vuillemin : L’impatience

6. Mon occupation préférée.

Gilles Bachelet : Lire / Floriane Soulas : Lire / Odile Vuillemin : Voyager

7. Mon rêve de bonheur.

Gilles Bachelet : Je n'en ai pas / Floriane Soulas : Lire / Odile Vuillemin : Étre soi, et voyager

Odile Vuillemin. Livre à Metz. ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

8. Quel serait mon plus grand malheur ?

Gilles Bachelet : Perdre mon fils / Floriane Soulas : Ne plus pouvoir voir ma famille / Odile Vuillemin : Mourir

9. Ce que je voudrais être.

Gilles Bachelet : Quelqu’un de talentueux / Floriane Soulas : Autrice / Odile Vuillemin : Moi

10. Le pays où je désirerais vivre.

Gilles Bachelet : France / Floriane Soulas : Écosse / Odile Vuillemin : Un pays où je ne suis jamais allée, le Costa-Rica

11. La couleur que je préfère.

Gilles Bachelet : Je n'en ai pas / Floriane Soulas : Gris / Odile Vuillemin : Bleu

12. La fleur que j'aime.

Gilles Bachelet : Iris / Floriane Soulas : Tournesol / Odile Vuillemin : Mimosa

13. L'oiseau que je préfère.

Gilles Bachelet : Merle / Floriane Soulas : Pigeon (je suis parisienne) / Odile Vuillemin : Colibri

14. Mes auteurs favoris en prose.

Gilles Bachelet : Marcel Aymé / Floriane Soulas : Veronique Ovaldé / Odile Vuillemin : Gustave Flaubert

15. Mes poètes préférés.

Gilles Bachelet : Paul Verlaine / Floriane Soulas : Charles Bukowski / Odile Vuillemin : Rainer Maria Rilke

16. Mes héros/héroïnes dans la fiction.

Gilles Bachelet : - / Floriane Soulas : Ellana chez Pierre Bottero / Odile Vuillemin : Will Hunting

17. Mes compositeurs préférés.

Gilles Bachelet : Gabriel Fauré / Floriane Soulas : Franz Schubert / Odile Vuillemin : Jean-Sébastien Bach

Gilles Bachelet. Livre à Metz. ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

18. Mes peintres favoris.

Gilles Bachelet : Pieter Brueghel et Jérôme Bosch / Floriane Soulas : Gustav Klimt/ Odile Vuillemin : Amedeo Modigliani

19. Ce que je déteste par-dessus tout.

Gilles Bachelet : La mauvaise foi / Floriane Soulas : - / Odile Vuillemin : L'injustice

20. Les personnages historiques que je méprise le plus.

Gilles Bachelet : Napoléon / Floriane Soulas : Pablo Picasso / Odile Vuillemin : Adolf Hitler

21. Le don de la nature que je voudrais avoir.

Gilles Bachelet : - / Floriane Soulas : Réussir à faire pousser des plantes sans les tuer / Odile Vuillemin : Savoir rester sur Terre

22. Comment j'aimerais mourir.

Gilles Bachelet : Dans mon lit / Floriane Soulas : Dans le calme / Odile Vuillemin : Sereine

23. Mon état d'esprit actuel.

Gilles Bachelet : Frigorifié / Floriane Soulas : Fatiguée, mais super contente parce que ça se passe bien / Odile Vuillemin : Sereine

24. Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence.

Gilles Bachelet : La paresse / Floriane Soulas : L'ignorance / Odile Vuillemin : Celles pour lesquelles on s'excuse

25. Ma devise favorite.

Gilles Bachelet : Aucune devise / Floriane Soulas : Personne ne le fera pour toi / Odile Vuillemin : Je ne suis pas née pour un petit coin de terre, ma patrie c’est le monde entier.

Floriane Soulas. Scrineo

Crédits photo : ActuaLitté (CC BY-SA 2.0)

