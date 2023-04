À Metz, les auteurs lorrains tiennent salon

L’auteur messin Sébastien Paci entame sa seconde participation au festival Le Livre à Metz, et logiquement, « c’est un salon important à mon cœur », confie-t-il. Il présente les deux premiers volumes de sa trilogie historico-policière, Tombé du Ciel et Le ciel attendra, publiés aux éditions La Valette en 2021 et 2022. L’intrigue se déroule sur trois périodes différentes : durant la dernière année de vie de Mozart, au XXe siècle et de nos jours. Trois récits s'entremêlent et se rejoignent à travers les époques et l’espace européen…

L'autre côté de la barrière

Sébastien apprécie profiter de la foule du festival, autant que de prendre le temps d'échanger avec le plus de lecteurs ou lecteurs potentiels possibles, « ce que favorise bien sur l’événement ». En tant que Messin, il a d’abord vécu l'événement en curieux passionné de lectures, donnant à son changement de statut un goût tout particulier. Néanmoins, même s’il est à présent de l’autre côté de la barrière, rien n’a changé de son regard sur la manifestation : « Des rencontres dans un magnifique cadre autour de la Place de la République, un nombre considérable d’auteurs de prestige, des entretiens, tout pour satisfaire un amoureux des livres. »

Sébastien Paci. ActuaLitté.

Un autre a opéré cette transition, mais du journalisme à l'essai : Jean-Pierre Jager. Le fondateur de l’hebdomadaire La Semaine, relate dans son ouvrage, Psychose de presse à Metz, les conditions dans lesquelles, en 2004-2005, lui et son équipe ont « réussi à imposer un hebdomadaire à Metz, dans un pays de monopole de la PQR. Aujourd’hui, ça a l’air fou, face à la création de médias à gauche et à droite, de s’imaginer qu’on ait pu avoir une sorte de confrontation et de prise en otage d’une population pour empêcher l’apparition d’un journal », développe-t-il.

Et d’ajouter : « C’était une période passionnante pour Metz : le TGV arrivait, le centre Pompidou.. On respire plus. Au contraire, le milieu était au contrôle plus étroit… » Le récit d’une lutte « qui s’est bien terminée », ainsi qu'un « hommage à ceux qui nous ont soutenus à l’époque ». Pour publier ce texte, Jean-Pierre Jager a lancé sa propre maison d’édition, Metz Libris.

Lucie Armand. ActuaLitté.

Un effort entrepreneurial que n’a pas eu besoin de faire la Nancéienne Lucie Armand, qui a édité chez Michel Lafon son premier roman, Mademoiselle de la Roche. Outre une première oeuvre, sortie il y a tout juste un mois, c’est surtout son premier festival. En tant qu’habitante de la ville de Virginie Despentes, comme Sébastien Paci, la professeure en collège a longtemps connu la manifestation en curieuse. La matière de son ouvrage plonge dans les turpitudes d’une jeune femme issue de la noblesse : de l'immersion dans les salons parisiens, jusqu’au plus proche du pouvoir royal et ses intrigues, tout provient de ses recherches menées durant sa maîtrise d’Histoire, il y a « une vingtaine d’années déjà ».

Un drôle d'effet

Et la primo-romancière est formelle : « Les auteurs ont besoin d’être face au public, avec cet exercice de donner envie de découvrir un texte. » Et d’ajouter : « La littérature et le livre, c’est quelque chose de vivant qui se partage. » Une approche qui n’empêche pas une appréhension face à cette nouvelle activité : « Parler de moi toute la journée est difficile encore, et à l’inverse de la littérature, on ne peut réécrire, raturer, recommencer. »

De son côté, avant cette année, Jean-Pierre Jager couvrait le festival comme tous les salons littéraires de Metz et de Nancy en tant que journaliste : « Ça fait un drôle d’effet de changer de rôle », nous confie-t-il. Lui n’aime pas particulièrement les salons : « J’apprécie toucher un livre, le prendre en main, le poser, et quand j’ai l’auteur en face de moi, ça me gêne. »

Jean-Pierre Jager. ActuaLitté.

Enfin, un autre Nancéien qui vit avec cette édition sa première fois en tant qu’auteur au Livre à Metz : le dessinateur David Bulle. Acteur de l’association Phylactère qui publie et promeut la bande dessinée en Lorraine principalement, il est venu présenter son ouvrage autour de la Première Guerre mondiale, Tranchées sur le vif, débuté avec les célébrations du centenaire : un concentré de 4 ans de reportages dessinés, mais également en s’appuyant sur son expérience sur l’adaptation en série télévisée du célèbre texte de Maurice Genevoix, Ceux de 14. Passent par thèmes, le rôle des femmes pendant la guerre, du courrier, les blessures…

« C’est plaisant de participer en tant qu’auteur », partage-t-il, et de développer : « Faire découvrir son oeuvre, en parler de vive voix, quand souvent il est anonyme dans les librairies. Le créateur n’est pas là pour le défendre. Le temps de présence est d’ailleurs très court. » Invité par la librairie La Momie, il rappelle enfin que ses ventes potentielles seront des sources de revenus non négligeables, mais comme pour la plupart des auteurs, pas suffisantes pour en vivre.

Crédits photo : David Bulle. ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - Le Livre à Metz 2023 : une 36e édition à donner des “Vertiges”