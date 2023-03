Mademoiselle de la Roche

Fraîchement débarquée à Paris, Marie de La Roche a fort à faire pour combler son manque d'éducation et de fortune tout en exauçant la volonté de sa mère de prendre rapidement mari. Contre toute attente, la jeune femme s'attire, dès son entrée dans le monde, la convoitise des puissants : de la vicomtesse de La Roche qui la pousse dans les bras du premier venu, au Roi-Soleil qui rêve de sa voix d'or pour Versailles, en passant par son épouse, la marquise de Maintenon, qui la veut tout à son école de Saint-Cyr... Mais la fougueuse et indomptable Marie aspire avant tout à rester maîtresse de son destin. Dans un pays régi par les hommes et l'étiquette, les pièges sont nombreux, et un faux pas si vite arrivé...