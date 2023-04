Festival : quand Le Livre à Metz met en valeur sa région

« 60 % auteurs nationaux, 40 % auteurs locaux », estime Xavier Wacogne, fondateur de la librairie généraliste La Pensée sauvage en 2020, qui a invité une trentaine d’écrivains pour cette édition. Selon celui qui connaît bien le festival depuis 2005, quand il se nommait encore L’été du livre, - il était alors responsable commercial à la Fnac -, c’est cette diversité des auteurs présents qui donne, entre autres, son poids à l’événement.

Une maison alsacienne centenaire

Pour un libraire d’Autour du monde, basée au centre-ville de Metz, le festival tire également sa particularité dans ce savant mélange d’auteurs du cru et de plus grande portée. Ce dernier est formel : « Ça nous permet de nous faire connaître, de sortir, de présenter la librairie à travers les écrivains. » La librairie Autour du monde participe au salon depuis sa création, il y a 7 ans.

Xavier Wacogne a aussi lancé une maison d’édition jeunesse avec sa femme, Feuille de menthe, dont les ouvrages sont distribués en Alsace-Lorraine. L’Alsace notamment représentée par une maison strasbourgeoise centenaire : La Nuée bleue. Née au sein des Dernières Nouvelles d’Alsace (DNA), elle « publie principalement des livres sur l’Alsace et la Lorraine d’auteurs de ces régions, dans une dimension généraliste », nous confie la directrice de la structure, Mathilde Reumaux.

Beaucoup de livres d’Histoire, mais également des beaux livres, du roman, des livres de cuisine, des guides de balade dans les Vosges. Mais aussi de la jeunesse, pour preuve une nouvelle collection exposée durant le festival, Graine d’Histoire, basée sur la collaboration d’un auteur jeunesse « expérimenté » et d’un historien, afin de s’appuyer sur les dernières recherches au sujet de chaque période.

« Il n’y a pas de rendez-vous annuel de cette dimension à Strasbourg, avec des écrivains de renommées nationales etc. », explique Mathilde Reumaux, et d’ajouter : « Au Livre à Metz, c’est le plaisir d’échanger avec les confrères, ou prendre des nouvelles sur ce qui se fait régionalement dans le secteur. » Propriété du groupe Ebra éditions, La Nuée bleue partage un stand avec la PQR de Metz, Le Républicain Lorrain, également détenu par Ebra.

Se faire connaître du grand public

Le média partenaire de l'événement y présente sa production livre et magazine, comme Le savez-vous ? Metz, réalisé par une vingtaine de journalistes de la rédaction à partir de podcasts. Les hors-séries sur des thèmes historiques et patrimoniaux sont elles portées par Jérôme Estrada, journaliste au Républicain Lorrain et Vosges Matin : les grandes batailles, la guerre de 1870, Napoléon, bientôt les châteaux et les palais de la région…

Jérôme Estrada constate que le Livre à Metz draine un lectorat varié, « entre ceux qui connaissent les collections et en profitent pour me rencontrer, et ceux qui viennent parce qu’ils sont intéressés par la lecture en général, et découvrent nos produits à l’occasion du salon ».

Une logique similaire pour le Musée de La Cour d'Or de Metz, qui présente 2000 ans d’Histoire de la ville, et qui, lui aussi, profite d’un accès au grand public, impossible dans les salons spécialisés histoire. Le but : se faire connaître et exposer ses beaux livres.

L’actualité ou l’Histoire messine et régionale, mais aussi des propositions plus singulières, comme celle d’Atoutlire, qui participe pour la 7e fois au festival et soumet principalement des ouvrages en anglais, mais également des livres bilingues : « Défendre l’anglais, c’est une ouverture à la culture européenne, voire mondiale », nous confie la directrice de la structure Dominique, passionnée, on l’aura compris, de littérature anglo-saxonne.

« Si vous avez envie de voyager, l’anglais sera indispensable, et pour apprendre une langue, il faut lire ! ». Une preuve que le local, ça peut aussi être l’ouverture.

