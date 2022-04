Lire, un “moyen exceptionnel” d'apprentissage des langues étrangères

Sur le stand, des couvertures bariolées, des noms d'auteurs et d'autrices connus, mais des titres quelque peu... différents. Et pour cause : les lecteurs sont ici en présence des versions originales des textes, de Herman Melville à Erri De Luca, en passant par Jane Austen, Ewoud Kieft ou encore Isabela Figueiredo...

Ouverte en 2006, la librairie Atoutlire est une fidèle du Livre à Metz depuis près d'une dizaine d'années. Ici, Dominique, la créatrice de de l'établissement, « rencontre des lecteurs qui ignorent qu'une telle librairie existe à Metz ». Dans le stock d'Atoutlire, des ouvrages essentiellement en anglais, « mais aussi en allemand, espagnol, italien, un peu de portugais, du russe, dans d’autres langues encore », précise la libraire.

Professeure d'anglais avant Atoutlire, elle avait pris l'habitude de conseiller à ses étudiants de lire dans la langue qu'ils souhaitaient apprendre. « Un beau jour, on me dit : “C'est trop cher, on ne trouve aucun titre...” Alors, j'ai créé cette librairie : maintenant, ils n'ont plus d'excuses ! », s'amuse-t-elle.

En matière d'apprentissage, Dominique assure que la lecture reste un « moyen exceptionnel » : « Comment voulez-vous apprendre une langue étrangère autrement qu'en l'écoutant, d'une part, mais aussi en la lisant ? », s'enthousiasme-t-elle. « La littérature, c'est une fluidité de la langue, une façon de s'exprimer que l'on acquiert grâce à la lecture. »

(ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Rien à voir avec les manuels scolaires, plus rigoristes et bien moins divertissants. « Certains de mes clients lisent même dans deux langues un même livre, d'abord en français, car il s'agit de leur langue maternelle : ils vont ainsi comprendre l'histoire et se sentir davantage capable de lire la version originale. Au final, leur progrès sera plus rapide, car ils connaissent le sens de l'histoire et peuvent ainsi se concentrer sur la langue. » D'après elle, cette méthode est bien meilleure que le passage d'une langue à l'autre, page après page, « ce qui n'est pas très bon pour le cerveau ».

Si l'anglais occupe une place significative dans l'offre de la librairie, cette dernière met un point d'honneur à défendre la diversité linguistique par la représentation d'autres langues. Illustration de cet engagement, un programme polyglotte pour le festival Livre à Metz : l'enseigne proposera les livres d'Ewoud Kieft (Pays-Bas), Isabela Figueiredo (Portugal), Francesca Melandri (Italie) et Elliot Ackerman (États-Unis), présents lors de la manifestation.

Seule pour faire tourner sa librairie, Dominique salue les volontés des bénévoles qui l'accompagnent périodiquement, sur les salons ou en dehors. Et de s'en retourner discuter avec des étudiants, tout à leur joie de constater que la littérature en langue étrangère ne s'arrête pas aux manuels scolaires.

