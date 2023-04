“Blessant et nocif” : attention en lisant Autant en emporte le vent  

Dans l’avertissement, Pan Macmillan justifie son initiative : « Nous voulons alerter les lecteurs qu’il peut y avoir des phrases et une terminologie blessantes, voire nuisibles, qui prévalaient au moment de l’écriture de ce texte, et qui sont fidèles au contexte du cadre historique de ce roman. »

Un choix qui suit celui de la chaîne de télévision américaine, HBO, d’imposer un avertissement au début de l’adaptation cinématographique de 1939. Le classique hollywoodien met en vedette Vivien Leigh et Clark Gable : il devient aussi problématique aujourd'hui, notamment pour le traitement de l'esclave Mammy, interprétée par Hattie McDaniel.

Une vision raciste

Le livre publié en 1936 raconte la défaite du Sud esclavagiste contre le Nord abolitionniste. Il suit la fille d’un propriétaire de plantation, Scarlett O’Hara, dont le mode de vie confortable est détruit par le triomphe du Nord. Il retrace également sa romance avec le capitaine Rhett Butler.

Suprématie blanche et mensonge

En guise d'alerte, l’éditeur américain développe : « Autant en emporte le vent est un roman qui comprend des éléments troubles, notamment la romantisation d’une époque choquante de notre histoire et les horreurs de l’esclavage. Il comporte la représentation de pratiques inacceptables, des représentations racistes et stéréotypées, des thèmes troublants, une caractérisation, un langage et une imagerie douteux. »

Et de joindre à son édition 2022, un essai de l’historienne Philippa Gregory. Le texte explique que Margaret Mitchell a défendu une vision embellie des sudistes se battant pour leur liberté, promouvant par là « efficacement la vision raciste des planteurs du Sud ».

L’oeuvre « nous dit, sans équivoque, que les Africains ne sont pas de la même espèce que le peuple blanc ». Et plus, elle « glorifie et prêche la suprématie blanche ». Voici donc le « mensonge qui gâche le roman ».

Avertir ou réécrire, il faut choisir

Prix Pulitzer 1937, on compte 27 traductions de l’ouvrage à travers le monde, plus de 30 millions d’exemplaires vendus, et un lectorat toujours fasciné par la force de caractère de Scarlett O’Hara, et la vaillance de Rhett Butler.

En ajoutant ces éléments de contextualisation pour l’œuvre, Pan Macmillan choisit de ne pas réécrire l'ouvrage, car « changer le texte pour refléter le monde d’aujourd’hui compromettrait l’authenticité de l’original ». Non sans rappeler que rééditer la version originale de l'ouvrage ne « constitue pas une approbation de la caractérisation, du contenu ou du langage utilisés ».

Fait notable, le groupe ne suit la voie de la réécriture, des corrections et autres purges linguistiques choisie par ses confrères britanniques – une vive polémique aura accompagné chaque découverte de coupes dans les textes...

Une adaptation pour le public d’aujourd’hui de l’auteur jeunesse, Roald Dahl, une « modernisation » des romans de l’agent 007 pour le 70e anniversaire de la série ; et dernier cas en date, Hercule Poirot et Miss Marple d’Agatha Christie purgés des références à l’ethnicité ou des insultes.