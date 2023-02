Gallimard Jeunesse préfère “contextualiser” que “réécrire” Roald Dahl

De nouvelles éditions des textes de Roald Dahl, publiées l'année dernière outre-Manche, comportent de nombreuses corrections et modifications. L'éditeur Puffin, poussé par la Roald Dahl Story Company, société qui détient les droits, et l'aide de l'agence spécialisée Inclusive Minds, a procédé à des modifications substantielles au sein des textes de l'auteur de Charlie et la Chocolaterie.

Ce classique de la littérature jeunesse, mais aussi Sacrées sorcières, Matilda ou encore Fantastique maître Renard ont perdu quelques mots et des descriptions sont singulièrement écourtées. Les éléments relatifs au physique, à la santé mentale, au genre, à l'ethnie ou à la violence ont été supprimés ou adoucis.

« Nous voulons nous assurer que les histoires fantastiques de Roald Dahl restent appréciées aujourd'hui par tous les enfants. Lorsqu'un nouveau tirage de livres publiés il y a plusieurs années est effectué, il n'est pas rare de procéder à une réévaluation du vocabulaire et des termes, comme cela peut être fait pour la mise en page et la couverture », promettaient les ayants droit.

Respecter l’esprit et l’œuvre des auteurs

Contacté par ActuaLitté, Folio Junior, l'éditeur français, indique ne pas avoir été approché pour le moment, pour opérer des corrections similaires sur les traductions françaises.

De fait, la maison n'a jamais modifié les textes de Roald Dahl à ce jour, souligne Hedwige Pasquet, présidente de Gallimard Jeunesse. « Nos traducteurs respectent l’esprit et l’œuvre des auteurs, autrices qu’ils traduisent. Jean-François Ménard a traduit Le Bon Gros Géant et retransmis l’imaginaire, l’humour, l’ironie et l’esprit incisif de Roald Dahl. Son travail était si époustouflant que nous avons alors décidé de lui confier un nouveau manuscrit qui venait d’arriver… Harry Potter ! »

« En règle générale », ajoute la présidente, « nous ne souhaitons pas retravailler les textes ». Elle assure encore : « Les romans illustrés par Quentin Blake donnent toujours le plaisir et le goût de la lecture aux enfants. »

Contextualiser plutôt que réécrire

« Notre politique éditoriale est de respecter l’œuvre des auteurs, des autrices », synthétise Hedwige Pasquet, qui concède : « S’il y avait quelque chose à faire, ce serait de contextualiser les textes, c’est-à-dire, les restituer dans l’époque à laquelle ils ont été écrits. »

Le monde littéraire anglophone s'est pour l'instant tourné essentiellement vers la réécriture ou le retrait de la vente, pur et simple, de certains titres. On peut citer quelques précédents, notamment l'arrêt de la commercialisation de livres du Dr. Seuss, aux États-Unis, en raison de représentations racistes.

Le changement de titre de Dix petits nègres, d'Agatha Christie — adopté par l'éditeur français, Le Masque en 2020 —, s'accompagnait aussi d'une réécriture. James Prichard, arrière-petit-fils et ayant droit d'Agatha Christie, avait voulu supprimer le terme lourdement connoté « nègre » et aligner la version française sur celles des États-Unis et du Royaume-Uni, qui l'ont banni en 1940 et dans les années 1980, respectivement. Christie elle-même avait accepté cette modification.

La contextualisation qu'évoque la présidente de Gallimard Jeunesse consiste en un encart, un court texte ajouté au début d'une œuvre pour en relever les termes offensants, les biais relatifs à une époque ou une situation politique. L'exemple typique est Tintin au Congo (1931), de Hergé, « le reflet d'une époque coloniale et paternaliste » selon son éditeur, Casterman. Sans atteindre à l'intégrité du texte et des dessins, les éléments racistes et violents de cette dernière sont reconnus et expliqués.

Cette contextualisation est plus fréquemment utilisée dans le domaine du cinéma patrimonial : la diffusion en streaming d'Autant en emporte le vent (1939) s'accompagne désormais de plusieurs éléments d'explication et de remise en perspective d'une forme de révisionnisme de l'esclavage aux États-Unis.

La vie mouvementée des contes

S'opposant résolument à toute réécriture, au profit d'une éventuelle contextualisation, donc, Hedwige Pasquet conclut : « À ce compte-là, pourquoi ne pas changer les contes de fées ? D’innombrables textes devraient être révisés... »

Le débat rejoint ici la vie des textes et l'historiographie littéraire, autrement dit la manière dont la littérature est considérée par le reste de la société. Il est ainsi devenu un véritable lieu commun de rappeler que les contes considérés comme « traditionnels », de Cendrillon à Blanche-Neige, en passant par Le Petit Poucet, ont connu de nombreuses versions successives.

Moderniser ou édulcorer ?

Les studios Disney n'ont en effet pas été les seuls à revoir et corriger, adapter ces œuvres que l'on qualifie volontiers d'« intemporelles ». La trame de Cendrillon remonterait par exemple à l'Antiquité : une jeune esclave grecque se fait voler ses chaussures, et le Pharaon, à qui le butin est remis, décide d'épouser leur propriétaire...

Ces adaptations et modifications, essentiellement orales pendant des années, passaient plus inaperçues : la popularisation du livre et du texte écrit, à l'inverse, permet de les suivre plus précisément.

Les contes de fées changent bel et bien, et cette évolution se poursuit de nos jours. Récemment, Roule Galette, « classique » des années 1950 de Natha Caputo et Pierre Belvès a été réécrit par Anne Dory et Mirion Malle pour devenir Roule, Ginette !, une relecture écoféministe. Précisons que Roule Galette était lui-même une réécriture de Koloblok, texte « traditionnel » russe...

L'enjeu économique

La réécriture des livres de Roald Dahl reste particulière, car dirigée par des ayants droit et un éditeur, quand d'autres réappropriations et actualisations peuvent plus directement découler d'une entreprise d'auteur. L'une est essentiellement commerciale, la seconde plus créative — encore que ces distinctions soient parfois difficiles.

D'une autre perspective, plus historique, les réécritures imposées aux textes de Roald Dahl, disparu en 1990, pourraient aussi marquer leur passage du statut de « livres jeunesse contemporains » à celui de « contes traditionnels ». Une assurance de leur transmission pour la postérité, en somme.

Ou la réponse à des impératifs financiers ?

Photographie : sculpture de L'Énorme Crocodile, d'après le livre de Roal Dahl, au barrage de la baie de Cardiff (illustration, diamond geezer, CC BY-NC-ND 2.0)