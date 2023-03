Roald Dahl, James Bond... au tour d'Agatha Christie d'être corrigée

Les éditions HarperCollins ont décidé de modifier des passages de ces deux séries de romans de « La reine du crime », sur recommandation de « sensitive readers ». Ces nouvelles éditions censurées furent publiées... dès 2020, nous informe le Telegraph.

“De si belles dents blanches”

L’objectif : se débarrasser du langage et des descriptions que le public moderne trouve « insultants ». Les scènes qui se déroulent en dehors du Royaume-Uni ont été particulièrement visées.

Dans Mort sur le Nil (trad. Elise Champon et Robert Nobret) paru en 1937 et qui, comme son nom l’indique, prend place en Égypte, le personnage Mme Allerton se plaint d’un groupe d’enfants : « Ils reviennent et regardent, et regardent, et leurs yeux sont simplement dégoûtants, et leur nez aussi, et je ne crois pas que j’aime vraiment les enfants. » Un passage revu et corrigé pour : « Ils reviennent et regardent, et regardent. Et je ne crois pas que j’aime vraiment les enfants. »

Idem chez Miss Marple. Le major parlait trop (1964, trad. Jean-Michel Alamagny) se déroule aux Caraïbes : un personnage évoque un employé d'hôtel qui lui sourit avec « de si belles dents blanches ». Une partie tout simplement supprimée, trop clivante.

La description d’une femme noire, comme « de marbre noir », ou d’un juge au « tempérament indien », ont subi le même sort. Quant aux termes « oriental », ou « autochtone », ils ont enfin été proscrits, remplacés par « locaux ».

En réalité, des ouvrages d’Agatha Christie avaient déjà subi des remaniements, comme un de ses textes les plus célèbres, Dix Petits Nègres, devenu Ils étaient dix (trad. Gérard de Chergé). Le terme “nègre”, jugé raciste, avait été retiré des éditions dans leur version originale dès 1977.

Une antériorité des réécritures

Comme pour l’œuvre d’Agatha Christie, l’entreprise de réécriture des livres de Roald Dahl remonte à 2020. La société gestionnaire des droits et l’éditeur Puffin avait fait appel de son côté à l’agence spécialisée Inclusive Minds. Elle emploie les fameux sensitive readers, lesquels propose une relecture traquant des représentations problématiques ou erronées.

Parmi les changements, dans la nouvelle édition de Charlie et la chocolaterie, Augustus Gloop, est désormais simplement « énorme » plutôt qu’« énormément gras ». Dans Les Deux Gredins, Commère Gredin n’est plus « laide et bestiale », juste « bête ». En ce qui concerne L’Énorme Crocodile « nous mangeons des petits garçons et des filles » a été modifié en « nous mangeons des petits enfants ». Le rachat des droits sur les œuvres de Roald Dahl par Netflix laisse à penser que la firme procède à un grand nettoyage de printemps...

Cette révision a frappé les James Bond de Ian Fleming : « modernisation » pour les uns, censure pour les autres, les textes sont nettoyés de toute expression raciste et sexiste. Dans une scène, l'agent visite une boîte de nuit à Harlem avec un « public haletant et grognant comme des porcs à l’auge ». Maintenant, on lit que « Bond pouvait sentir la tension électrique dans la pièce ».

Pour Ian Fleming Publications, l'éditeur, cette refonte rend les récits plus acceptables pour le monde contemporain. Excès de prudence, visée mercantile flattant une tendance contemporaine ou véritable enjeu éditorial, tout cela devient complexe à démêler.

Dans les pays anglo-saxons, le recours à ces relecteurs s'ancre dans l'industrie du livre. Et le métier se développe dans les maisons d’édition françaises.

Crédits photo : TF1/Domaine public