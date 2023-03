Avec Arte, les frères Larrieu adaptent un roman de Pierric Bailly

Arnaud et Jean-Marie Larrieu sont de retour avec une nouvelle adaptation, plus d'une décennie après Les Derniers Jours du monde, dont le scénario était tiré de deux livres de Dominique Noguez.

Ils seront accompagnés dans leur entreprise par SBS Productions et Arte France Cinéma, qui annonce son soutien au long-métrage.

Une fresque romanesque s'étalant sur 25 années. Aymeric n’est pas le père de Jim mais c’est tout comme. Il a rencontré Florence, la mère, alors qu’elle était enceinte de six mois. Il a 25 ans, elle en a quarante. Aymeric est là au moment de l’accouchement et ils vivent heureux tous les trois dans le Haut-Jura pendant quelques années… jusqu’à ce que le père biologique, Christophe, revienne suite à une tragédie personnelle. Ce dernier s'immisce peu à peu dans la famille. Aymeric ne trouve plus sa place, doit s'éloigner et est progressivement relégué au rôle de « parrain ». Florence et Christophe décident de prendre un nouveau départ et partent vivre avec Jim sur un autre continent. C'est un déchirement pour Aymeric comme pour l'enfant. Aymeric n'a brutalement plus de nouvelles. Il change de métier et de lieu de vie pour tenter de se reconstruire. Des années plus tard, Jim, 23 ans, frappe à la porte d'Aymeric...

– Le synopsis du film