Festival : Le Marathon des mots 2023 révèle ses invités

Le Marathon des mots, dirigé par Serge Roué et Dalia Hassan, propose chaque année, au début de l’été, un festival international de littérature, rassemblant pour des lectures et des rencontres, des figures singulières de la littérature internationale, de grands auteurs francophones et une sélection d’écrivains émergents.

Débats, cycles thématiques, performances et créations originales se succèdent dans les librairies, bibliothèques et sur les scènes des théâtres de la métropole toulousaine et de la région Occitanie : ce sont au total plus de 150 rendez-vous littéraires et culturels qui font du Marathon des mots l’une des toutes premières manifestations littéraires de création en France et en Europe.

Les invités

Le monde, la poésie : Xavier Donzelli, Warren Ellis (Australie), Pol Guasch (Espagne), Simon Johannin & Jardin, Eileen Myles (États-Unis), Laura Vazquez.

Une bibliothèque européenne : Deborah Levy (Grande-Bretagne), Christian Authier, Patrick Autréaux, Christophe Boltanski, Franck Bouysse, Laurence Cossé, Pascal Dessaint, Victor Dixen, Anne Enright (Irlande), Raoul de Jong (Pays-Bas), Cécile Ladjali, Renan Luce et Christophe Cravero, Anthony Passeron, Guillaume Perilhou, Pauline Peyrade, Laura Poggioli, Guillaume Poix.

Ici comme un ailleurs : Maylis Adhémar, Pierre Adrian, Yves Charnet, Maria Larrea, Nina Leger, Jean-Baptiste Maudet.

Heures américaines : Douglas Kennedy, Dany Laferrière, de l’Académie française.



Conversations méditerranéennes : Mathieu Belezi, Laurent Gaudé, Sabyl Ghoussoub, Xavier Le Clerc • Focus Albert Camus en toutes lettres.

Littératures du réel : Didier Eribon, Brigitte Giraud, Geoffroy de Lagasnerie • Cycle écrivains du réel – Scam • Focus Annie Ernaux.

Notre bibliothèque P.O.L (40 ans) : Nathalie Azoulai, Emmanuelle Bayamack-Tam, Mathieu Bermann, Frédéric Boyer, Marie Darrieussecq, Célia Houdart, Nathalie Léger, Mathieu Lindon, Jean Rolin, Bertrand Schefer, Francis Tabouret, Martin Winckler, Julie Wolkenstein.

Lectures de Serge Daney, Guillaume Dustan, Francis Scott Fitzgerald, Célia Houdart, Martin Winckler et Virginia Woolf.

Spectacles et créations

La douleur de Marguerite Duras – Dominique Blanc, Patrice Chéreau et Thierry Thieû Niang. En co-réalisation avec le Théâtre de la Cité - CDN Toulouse Occitanie.

Hervé Guibert, isola de Elba, poste restante - Teddy Bogaert. Le premier lieu de Baptiste Beaulieu –Jimmy Boury et Julie Chareunphol. Bourse de création - Marathon des mots / Toulouse Métropole.

Howl - Allen Ginsberg par Thomas Gonzalez. Je m’appelle John - Théo Cormier, Élias Dris et Maxime Taffanel (jeunesse). Pôle de création littéraire Marathon des mots / Toulouse Métropole.

Andy Warhol New York Factory - Théo Cormier, Élias Dris et Maxime Taffanel. En coproduction avec le festival Le Goût des Autres (Le Havre, 2023).

Programme complet disponible le 22 mai 2023.

Crédits photo : Maylis Adhémar, Baptiste Beaulieu, Dominique Blanc, Franck Bouysse, Marie Darrieussecq, Warren Ellis, Anne Enright, Didier Eribon, Laurent Gaudé, Brigitte Giraud, Simon Johannin, Douglas Kennedy, Cécile Ladjali, Dany Laferrière, Deborah Levy, Eileen Myles, Renan Luce et Christophe Cravero, Laura Vazquez © DR.