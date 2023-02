Brexit, inflation, Covid : les éditeurs indépendants résistent

Ce dernier a révélé mercredi les finalistes de cette section des British Book Awards, dont le lauréat sera annoncé le 15 mai. Il est catégorique : « Les petits éditeurs montrent que, dans un climat pourtant difficile, la création d’ouvrages est bien vivante. »

Face à l’augmentation des coûts d’impression, de distribution et même de chauffage, les éditeurs encore en lice ont tous « répondu magnifiquement », qu’ils « soient dirigés vers le grand public ou de niche », ajoute-t-il encore.

Des éditeurs moins enthousiastes

Le Guardian, qui a interrogé plusieurs maisons indépendantes, confirme cet optimisme du métier quant à l’avenir. Un revirement en comparaison des craintes exprimées en automne 2020 d'une faillite pure et simple par de nombreux éditeurs. La pandémie de Covid-19 faisait alors des dégâts : retards dans la parution des titres, mauvaises ventes en librairie, ou encore annulations des rencontres avec les auteurs.

Autre son de cloche du côté du créateur de Bluemoose Books, Kevin Duffy, finaliste dans la région du nord de l’Angleterre, qui confie : « Chaque semaine est une bataille. » Le défi actuel, selon lui, est de faire parvenir les livres aux détaillants. Des difficultés compensées par le plaisir de collaborer avec des libraires indépendants.

Le succès des structures éditoriales dites indépendantes dans les prix littéraires britanniques, d'après lui, s’explique par la prise de risque, « a contrario des grands éditeurs ». Bluemoose a notamment publié Leonard and Hungry Paul, de Rónán Hession, livre de l’année 2021 à Dublin.

De plus en plus de pression

Parmi les titres nommés pour les plus importants prix de 2022, on peut citer After Sappho de Selby Wynn Schwartz, sélectionné pour le Prix Booker, édité par Galley Beggar Press, maison indépendante en lice dans la catégorie East England. Goshawk Summer de l’écrivain James Aldred a remporté le prix Wainwright, catégorie Écrits sur la nature, et a été publié par le finaliste londonien, Elliott & Thompson.

L’éditrice chez Firefly Press, Penny Thomas, présélectionnée dans la catégorie Pays de Galles, confirme les problématiques de la profession, face à l’inflation qui exige « que les ventes s'accroissent rapidement, afin que les indépendants survivent ».

Et de poursuivre : « L’augmentation des coûts d’impression et l'injonction d'accorder des remises élevées pour concurrencer les plus grandes structures constituent une véritable pression. » D’après elle, les marges sont incroyablement serrées pour les petites maisons, et les salaires « loin d’être généreux ».

Les éditeurs français s'organisent

Les deux éditeurs interrogés en attestent : les récompenses et la collaboration avec des librairies indépendantes, « qui présentent souvent les titres comme des coups de cœur », sont des éléments essentiels pour que les éditeurs indépendants puissent survivre, et parfois prospérer.

Firefly Press a édité The Blue Book of Nebo, de Manon Steffan Ros, sélectionné pour la médaille Yoto Carnegie 2023, catégorie littérature jeunesse.

En France, à l’occasion des premières assises de l’édition indépendante, une enquête sur les acteurs a été publiée, la première depuis plus de 20 ans. En prenant de grosses pincettes, tant cette projection est sujette à caution, l’étude estime que l’édition indépendante en France, telle que définie, afficherait 337 millions € de CA, soit 11,5 % des 2,913 milliards € de l’édition (données SNE 2022).

