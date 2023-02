Le Salon du Livre rare et des Arts graphiques rend hommage à Colette

Pendant 3 jours, ce sont 150 libraires et galeristes, français et étrangers, qui partageront leur passion et leur expertise avec le public dans un espace de rencontres, convivial et accueillant.

Ils présenteront des milliers de documents (éditions rares ou curieuses, estampes & dessins, documents de toutes époques et de tous styles ) dont certains aux provenances exceptionnelles.

Tel un cabinet de curiosité, le salon dévoilera la magie de notre patrimoine écrit et graphique :

- Les ouvrages les plus anciens remontant aux origines du livre, les grands classiques, les avant-gardes artistiques les plus surprenantes, mais aussi les bandes dessinées originales ou les éditions rares de contes illustrés, qui feront retomber en enfance, à partager avec plaisir en famille.

- Des autographes de personnages célèbres, des lithographies et estampes, des cartes anciennes et plans, ou encore des reliures somptueuses ou des livres d’artistes.

- Tous ces documents, raretés ou curiosités, témoins du passé, parfois détournés, viennent compléter ce salon, à la fois culturel et intemporel.

À l’occasion du 150e anniversaire de la naissance de Colette, un hommage lui sera rendu lors de l’édition 2023 du Salon du Livre rare & des Arts graphiques, en partenariat avec la Société des amis de Colette.

