Label Emmaüs milite pour sauver les “livres morts-nés

Comment expliquer cet immense gâchis à l’heure des lois anti-gaspillage qui interdisent désormais la destruction des biens non alimentaires ?

Il y a évidemment les aspects financiers : il est moins cher de surproduire que de produire à la demande, comme de pilonner plutôt que de stocker.

Car le livre est encadré par la loi Lang de 1981 qui impose un prix unique fixé par l’éditeur. Si un livre n’est pas vendu à sa sortie, il doit être stocké pendant 2 ans, et continuer d’être proposé à ce prix. Ou bien être détruit.

Un rapport de WWF paru en 2019 montre même qu’il est plus avantageux pour l’éditeur d’opérer une réimpression d’un ouvrage que de le garder en stock.

Ou comment une loi initialement pensée pour protéger une filière (et on peut s’en féliciter quand on voit les ravages provoqués par Amazon aux États-Unis, en particulier la disparition des librairies) alimente-t-elle en même temps une gigantesque machine à produire du déchet...

Bien sûr, il s’agit de recyclage et non de simple destruction ou enfouissement. Rappelons tout de même qu’ici on produit, on transporte et on recycle des produits qui n’ont jamais servi. Le meilleur des déchets reste tout de même celui qu’on ne produit pas.

Rappelons également que le recyclage polluera toujours plus que le réemploi. Sans compter l’impact social quand seconde main rime avec solidarité. Sur Label-emmaus.co, pas moins de 2 millions de livres d’occasion sont référencés par des personnes en insertion. Ces livres sont issus des dons des particuliers (merci à tous ceux qui continuent de donner !) aux Emmaüs et ressourceries du territoire.

Quand les boutiques n’arrivent pas à écouler ces livres localement, nos plateformes logistiques les récupèrent en circuit court pour les vendre en ligne. 1 livre sur 2 est alors sauvé de la benne.

Il est urgent de réfléchir à un nouveau cadre légal pour le livre en intégrant toutes les parties prenantes, pouvoirs publics, éditeurs, diffuseurs, plateformes numériques, auteurs, vendeurs de seconde main.

En attendant, Label Emmaüs est partant pour travailler avec toutes les maisons d’édition qui souhaitent développer des solutions de réemploi pour leurs invendus ! L’occasion de remercier Rue de l’échiquier qui l’a déjà fait plusieurs fois avec ses « défraîchis » (livres considérés comme d’occasion sans être pour autant très abîmés pour la plupart).

Crédits photo © Label Emmaüs - Maud Sarda