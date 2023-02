Décès de Květa Pacovská, illustratrice et graphiste de “livres à toucher

Si elle conçoit ses premiers albums en pensant à son fils, elle est assez vite amenée à répondre aux sollicitations des éditeurs.

Mon tout premier livre était un ouvrage sur les chiffres. J’adore leurs formes et l’importance qu’ils ont dans notre vie. L’album Jamais deux sans trois a été publié en 1990. J’ai cru que ce serait le premier et le dernier, qu’il ne plairait pas, qu’il ne serait pas compris. Par miracle, tous les stocks ont été vendus. – Květa Pacovská

Interprétant Grimm et Andersen ou travaillant ses propres sujets, Květa Pacovská privilégie les images en trois dimensions, concevant patiemment des livres à toucher aux couleurs vives qu’elle compose à partir d’éléments géométriques de base, usant de découpes, de pliages, de collages, de superpositions, de jeux de miroir et de relief. Des pop up ? Non, pas des pop up.

Ce qui me semble important, ce n’est pas seulement ce que vous voyez avec vos yeux, mais aussi ce que vous pouvez sentir, la forme d’un chiffre ou d’une lettre ; c’est de pouvoir utiliser, si possible, les cinq sens […] Parfois je travaille des jours entiers, des semaines entières, sans être satisfaite. Je prends alors des ciseaux et je coupe tout en morceaux, mais je ne suis toujours pas satisfaite. Alors je recolle tout. – Květa Pacovská

Quelques titres parmi beaucoup d’autres, avec indication du premier éditeur en langue française : Le petit roi des fleurs (Pastel, 1992), Le théâtre de minuit (Nord-Sud, 1993), Jamais deux sans trois (Seuil jeunesse, 1996), Couleur couleurs (Seuil jeunesse, 2000), Un livre pour toi (Seuil jeunesse, 2004), L’invitation (Les Grandes Personnes, 2012), Pierre et le loup (Minedition, 2013). À sa bibliographie s'ajoutent des traductions en allemand, en anglais, en japonais, en italien, en portugais, en danois, en finnois, en néerlandais et en chinois.

L’album Quinze à tous les coups ! (Minedition, 2015) s’empare d’un court extrait du Faust de Goethe et développe graphiquement la fameuse énigme du carré magique. Květa Pacovská a, tout au long de sa carrière, beaucoup exposé, quarante accrochages tant à Londres qu’à Tokyo, à Berlin qu’à Bologne, aux États-Unis, au Mexique, en Corée. À Paris, en 2007, l’exposition de la Bibliothèque publique d’information du Centre Georges-Pompidou fut titrée La dame qui fait des livres en rouge.

En 2010, l’artiste plasticienne sera invitée par l’Abbaye de Fontevraud pour y concevoir une exposition et un carnet de visite proposant une découverte renouvelée du monument.

Květa Pacovská a, tout au long de sa carrière, reçu de nombreux prix internationaux parmi lesquels la Pomme d’Or de la biennale de Bratislava, en 1983, pour les illustrations de Pimpilim pampam ; le Prix allemand de littérature jeunesse, en 1991 ; la Feuille d’or de Francfort, en 1993 ; le prix Johann Gutenberg, à Leipzig, en 1997 ; le Sankei Book Culture Award, à Tokyo ; le Prix Graphique, à Bologne, en 1998, pour Alphabet.

En 1992, l’IBBY lui avait attribué, pour l’ensemble de son œuvre, le prestigieux Prix Hans-Christian Andersen. Květa Pacovská aura été, entre 2019 à 2023, sélectionnée cinq fois pour le Prix commémoratif Astrid-Lindgren (ALMA) — distinction qui ne pourra désormais jamais plus lui être remise. En 2007, à Barcelone, l’Association des illustrateurs de Catalogne (APIC) avait accordé à l’artiste, pour l’ensemble de son travail, son bisannuel Illustrad'Or.

Dans son pays, le Ministère de la Culture lui remettra, en 2020, le Prix Czech Grand Design pour sa contribution dans le domaine des arts visuels. Si le livre jeunesse occupa une place centrale dans le travail de Květa Pacovská, elle a également consacré une part significative de son temps (et de son énergie) à la peinture, à la sculpture, à la conception d’affiches.

Elle a également enseigné, en 1992 et 1993, comme professeur invité à la Haute école des arts de Berlin et a, en 1995, élaboré un jardin au Chihiro Art Museum de Nagano, au Japon. Les albums Alphabet et Le Théâtre de minuit ont été adaptés en CD-ROM, en 1999, par la société Syrink, en collaboration avec l’artiste.

Interrogée, en 1994, par l’écrivain Bernard Noël, Květa Pacovská répondait : « Au début, j’ai imaginé pour mes enfants des livres qui n’existaient pas. Il était interdit en ce temps-là de montrer mon travail. J’ai découvert près des enfants beaucoup de choses dans le désir de leur apporter un peu d’art. […] Les enfants me prennent telle que je suis, sans pourquoi ni comment, à la différence des adultes, et je me sens avec eux dans un espace de communication véritable. »

Brigitte Morel, qui connut l’illustratrice au Seuil jeunesse puis aux éditions Les Grandes Personnes, se souvient : « Květa Pacovska s’en est allée. La petite dame en noir était solaire. Maximum contrast. Ses livres rouge/noir, un noir qui claque comme des souliers vernis. Ses livres pour enfants devaient être comme des musées à visiter pour les petits. Il fallait les installer, les déployer dans l’espace comme une architecture de papier. Les textes, quand il y en avait, devaient rimer et sonner juste. Comme une petite musique. Les lettres, les formes et les couleurs devenaient des personnages. Il y avait aussi souvent un clown et un rhinocéros et presque toujours la lune. Merci Květa pour nous avoir accompagnés fidèlement depuis les années 1990. »

Le catalogue bourré d’images que le Centre de promotion du livre de jeunesse en Seine–Saint-Denis publia en 2002 est désormais collector.

Crédits photo : W.kostro, CC BY SA 4.0