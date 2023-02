"Adopte un écrivain" : quand les auteurs sont de retour à l'école

Il s'appelle « Adopte un écrivain » (Adotta uno scrittore) et se déroule dans les écoles italiennes de l’école primaire à l’université.

Le projet est conçu et organisé depuis 2002 par le Salon de Turin ainsi que soutenu par le Conseil des fondations bancaires du Piémont et de la Ligurie, en collaboration avec la Fondazione con il Sud. Cette année, il recommence le 31 janvier et accueille 40 auteurs qui rencontreront les étudiants (976 au total) de 38 écoles dans 9 régions italiennes.

Entre échange d’idées et ateliers pratiques

En vingt ans d'activité, cette initiative a permis aux étudiants de se rapprocher de la lecture et du processus d’écriture. Mais aussi, de dialoguer avec des écrivains, partager des expériences et des réflexions autour de sujets d'actualité dans une atmosphère intime et collective.

Comme l’explique le communiqué de presse :

Grâce au climat de collaboration qui se crée dans l'espace intime et accueillant des classes, chaque discussion est unique et irremplaçable. Les auteurs ont la liberté et la créativité d'échanger sur leurs oeuvres qui sont offertes en cadeau à chaque élève.

Une variété de genres et de rencontres

La 21ème édition présente quelques nouveautés : la participation des écoles de Ligurie qui rejoignent le Sud de l’Italie (Piémont, Vénétie, Basilicate, Calabre, Campanie, Pouilles, Sardaigne, Sicile) ; l'augmentation du nombre d'auteurs invités, qui animent trois ateliers dans les classes dans lesquelles ils invités ; la variété des genres littéraires (fiction, bande dessinée, science et environnement, essais sur l'égalité des genres, la loi ou le sport).

Les auteurs invités sont l’écrivaine Melania Mazzucco (publiée en France chez Flammarion), les dessinateurs Leo Ortolani, créateur de la saga Rat-Man (Panini Comics) et auteur du récent Musa (Feltrinelli Comics), et Daniel Cuello avec le nouveau Le buone maniere (Bao Publishing).

À LIRE : “Le Salon de Turin n’a pas de public : il rassemble une communauté”

Parmi les auteurs invités on compte aussi l’illustrateur Manuele Fior, auteur du récent roman graphique Hypericon (Coconino Press, Dargaud en France), une histoire d'amour qui se déroule à Berlin à la fin des années 1990 ; le rappeur et producteur de disques italien Amir Issaa ; l’autrice Irene Graziosi, fondatrice de Venti, un podcast et une plateforme numérique dédiés aux jeunes et la journaliste Giorgia Mecca, lauréate du prix de littérature sportive Gianni Mura.

Crédits photo : chiesADIbeinasco - (CC BY 2.0)