Le Salon de Turin n’a pas de public : il rassemble une communauté

ActuaLitté / Federica Malinverno : Turin s’est montré exemplaire l’année dernière, et encore plus courageux cette année : d’où tirez-vous toute cette énergie ?

Nicolas Lagioia : Le Salone del Libro, comme tous les grands événements, doit être préparé longtemps à l’avance, au moins cinq ou six mois à l’avance. En réalité, cela prendrait un an, mais cette année, nous avons dû accélérer, et donc il y a six ou sept mois, nous avons dû faire un pari : décider de faire ou non le Salon. Nous ne savions pas comment la situation du Covid allait évoluer, mais à une époque où la méfiance envers les institutions était totale, nous avons décidé de leur faire confiance. Nous avons donc imaginé que les institutions allaient poursuivre le plan de vaccination comme elles l’avaient déclaré. Selon les prévisions, nous aurions donc atteint une couverture vaccinale de 70/80 % en septembre/octobre. Si les chiffres sont ainsi — avons-nous pensé — il sera possible de faire entrer des milliers de personnes au Lingotto.

Je me souviens d’une réunion assez intense au cours de laquelle nous devions décider de notre sort, mais aussi de celui de tout le monde qui tourne autour du Salon. Nous parions pour le oui, car si vous devez faire un pari pour l’avenir, vous ne pouvez pas parier sur le fait que l’avenir soit sombre ! Si vous pariez là-dessus, il vaut mieux que vous rentriez chez vous.

Nous devons nous rappeler que nous sommes également aidés par ce qui nous entoure ; je dis toujours que le Salon n’a pas de public, mais qu’il y a une communauté. En effet, nous avons toujours travaillé comme si nous devions rassembler une communauté autour de nous. Le public payant se dissout aux premières difficultés, tandis que la communauté s’attache. Ce n’est pas par commodité que nous faisons cela, mais c’est précisément parce que nous nous sentons nous aussi membres d’une communauté : avant de travailler au Salone, nous étions des passionnés du Salon du livre, et nous avons aussi connu le public. La communauté de Salone est constituée d’individus qui se rencontrent, discutent, se fréquentent. Le mot « communauté » est celui qui nous a le plus manqué pendant cette année et demie.

À cela, il faut ajouter une chose. Pendant la pandémie, le secteur du livre a très bien résisté, les livres se sont même relancés. En Italie et aussi en France. Pour un salon du livre, cela signifie que les éditeurs viennent beaucoup plus forts à cet événement. Le fait qu’ils aient été prêts à parier sur le Salone nous a donné également la force, le courage et l’énergie nécessaires. L’énergie est ce que vous avez, mais aussi ce que les autres vous donnent.

La célèbre tour de livres de Turin

Que reste-t-il de l’expérience extraordinaire de SalTo Extra dans l’édition actuelle du Salone ?

Nicolas Lagioia : Avec Salto Extra, nous avons fait un bond en avant que nous n’aurions pas fait autrement. Nous disons depuis longtemps que nous devrions avoir une structure et une technologie numérique solides, mais parce que nous étions toujours submergés par mille urgences, nous n’avions jamais réussi à la développer. La pandémie nous a obligés à emprunter cette voie, même si elle est encore très longue. Ce qui reste de cette expérience, c’est le fait qu’il y aura une programmation en ligne, mais il n’y aura pas de streaming des rencontres du Salon, car si vous voulez voir Houellebecq ou Valérie Perrin, par exemple, il faut venir au Lingotto !

Cependant, nous prévoyons un programme en ligne avec des entretiens d'écrivains et quelques rencontres différées, un programme qui n’est pas une reproduction du Salone, mais qui prend sa source dans le Salone tout en étant différent. L’objectif final est en fait de différencier les deux expériences.

Quelle est la situation financière actuelle du Salon ?

Nicolas Lagioia : Le Salon a tenu bon. Nous avons perdu beaucoup d’argent pendant la pandémie, et le fait que nous ayons sauté une année (il n’y avait pas de visiteurs ou d’éditeurs) a mis à mal les finances du Salon. Avec l’activité en ligne, nous avons récupéré une petite partie grâce aux sponsors. Le devenir et la solidité financière du Salon dépendront beaucoup du déroulement de cette édition. La réponse sera un peu plus claire le 18 octobre [à la fin de cette édition du Salon, NDR].

Les conversations embed

Comment conciliez-vous votre activité d’écrivain avec celle de directeur éditorial du Salone ?

Nicolas Lagioia : J’avoue que c’est assez fatigant. J’ai un rythme de travail assez militaire, je me réveille tous les matins à 5 h/5 h 30 et je me couche à 11 h le soir : il y a des jours où je ne fais pas de pause du réveil au coucher. Lorsque j’écrivais La Città dei vivi (Einaudi, 2020), je travaillais de 5 h 30 du matin à 10 h sur le roman, qui sera publié chez Flammarion l’année prochaine, puis de 10 h-11 h du matin à 9 h du soir sur le Salon.

D’une part, cette alternance est utile pour mon travail d’écrivain, car je suis quelqu’un qui se laisse prendre par une obsession littéraire et qui peut rester 12 heures chez lui à écrire... Je risquerais que l’obsession devienne pathologique. Il est sain d’avoir une activité qui me permette d’échapper à l’écriture à un moment donné.

Et c’est en effet une activité que je partage avec d’autres. Le travail théâtral, musical et cinématographique est un travail de groupe, alors que l’écriture est une activité solitaire. Cependant, j’ai besoin de partager mon travail avec d’autres : lorsque je ne travaillais pas pour le Salon, par exemple, je travaillais dans une maison d’édition, j’animais une émission de radio ou je dirigeais un magazine littéraire. J’ai toujours eu deux vies, bien que toutes deux soient liées au monde du livre : l’une en tant qu’écrivain et l’autre en tant qu’opérateur culturel.

Le Salone est le travail le plus exigeant du point de vue de la dépense d’énergie, qui n’est pas seulement physique (rencontrer des éditeurs du monde entier, souvent loger à l’hôtel...), mais aussi mentale. Cette activité je la fais maintenant, dans ces années où physiquement je suis aussi assez fort, mais je ne pourrais pas continuer éternellement. Tôt ou tard, cette aventure prendra fin, mais en attendant, il est agréable de s’impliquer et de donner beaucoup d’énergie, afin que le projet du Salone del libro continue d’être si beau et si vivant.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0