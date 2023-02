Disney obligé de vendre films et séries à la concurrence ?

Installée confortablement à Burbank, en Californie, l'amie aux grandes oreilles de souris avait opté pour un service de streaming par abonnement, à l'image de ses concurrents. Toutefois, Disney+, et dans la foulée, Hulu, conservaient jalousement l’ensemble des programmes originaux pour leurs utilisateurs. Et ce, après avoir rapatrié bon nombre de ses productions pour assécher l’offre des autres opérateurs.

Money, money, money...

Sauf qu'on reprend tout et on recommence. Mickey aimerait que son patrimoine audiovisuel fructifie un peu plus et un peu mieux, indiquent des sources de Bloomberg. L’idée serait donc d’essaimer les oeuvres en espérant rentabiliser les investissements. En clair, une approche stratégique radicalement différente, attendu que Disney a tout fait, ces dernières années, pour conserver ses programmes originaux.

Monétiser le catalogue, en cédant des licences d’exploitation, ce revirement n'étonne pas : il dénote d’une croissance qui ne remplit pas toutes les attentes. En mars 2022, Disney+ affichait 137,7 millions d’abonnés, avec une croissance de 33 % sur un an. Et dans la même période, Netflix perdait 200.000 clients : la réussite semblait alors évidente…

Mouvements internes et piège à souris

Les projections du directeur général, Bob Chapek, à fin septembre 2024, pointaient 230 à 260 millions d’abonnés sur Disney+, avec quelques 32 milliards $ d’investissements prévus pour 2022. Et cette perspective devait coïncider avec la rentabilité du service — consolidée par une offre intégrant de la publicité en 2023. En somme, début 2022, la souris se régalait de ce radieux avenir.

Sauf que le contrôle céderait la place au business… Robert Iger, nouveau directeur général présentera dans les prochains jours les résultats aux actionnaires. Et peut-être quelques mesures concrètes pour améliorer les performances. Retraité en 2020, il avait conservé un poste au conseil d’administration, tout en actant les décisions de Chapek qu’il n’appréciait pas forcément.

Après la communication des résultats 2022, le changement, c'était maintenant. De fait : 1,5 milliard $ de pertes pour le seul troisième trimestre 2022 a conduit à dégager Chapek et réintégrer Iger. Lequel s’efforce de déconstruire la stratégie des années passées : des décisions suffisantes ? Pas certain. Ou doit-on admettre une fois pour toutes qu’aucun service de streaming ne peut atteindre la rentabilité ?

Toléré par les investisseurs aussi bien que les dirigeants, cet outil porte encore l’espoir d’un avenir pour le cinéma et la télévision. Sauf qu’il nécessite des investissements sur le long terme et qu’en période de ralentissement économique, la pression s’accroît pour minimiser les pertes… tout en visant un bénéfice à plus court terme.

Le streaming, tonneau des Danaïdes

En ouvrant Disney+ en 2019, la firme a adopté un comportement très exclusif — quoique demeurent encore sur d’autres plateformes certaines de ses productions. La confiance aura conduit à perdre des sommes significatives sur les ventes de licences et les droits versés par les concurrents. Dont certains, en revanche, enregistrent une croissance ces derniers temps.

Netflix, leader en France

Rappelons qu’on France, les dernières estimations du CNC établissent le marché de la vidéo à la demande à 1,7 milliard € pour 2022 soit une hausse de 10,9 %. Netflix s’est stabilisé dans les foyers français, tout en conservant la tête du classement avec près de 11 millions d’abonnés. Il est suivi de Prime (Amazon), dont la croissance se poursuit, mais moins rapidement.

Et Disney+ qui aura plafonné toute l’année autour de 4 millions d’abonnés.

Crédits photo : Bastian Riccardi/ Unsplash