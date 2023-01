Madrid : des lecteurs, et plus encore

Le gouvernement régional réalise périodiquement ce baromètre depuis 2004. Cette année il augmente de 0,5 % par rapport aux dernières données disponibles en 2020. Dans le cas de la lecture d'ouvrages, il s'élève à 77,8 % (77,7 % en 2020).

Cette radiographie nous permet de constater l'évolution positive du nombre d'amateurs et d'oeuvres littéraires lues par an, ainsi que celles lues pour le plaisir. En outre, nous avons observé de nouvelles tendances, comme l'essor du livre audio, et nous avons analysé les types de médias utilisés et les habitudes d’achat.

- Marta Rivera de la Cruz, Ministre régionale de la culture, du tourisme et des sports

L’étude a également mis en avant le rôle des librairies et des bibliothèques en tant qu'agents culturels et a souligné la capacité de ce secteur à s'adapter aux changements technologiques grâce aux résultats des politiques menées dans ce domaine.

L'enquête montre que les livres sont le premier choix des Madrilènes, suivis des journaux, qui occupent traditionnellement la deuxième place et qui conservent 74,4 %. Tandis que les sites web, les blogs et les forums continuent de progresser pour atteindre 70,2 %, tout comme les réseaux sociaux qui se situent à 60,2 %.

Parmi les conclusions, la tendance du nombre de personnes qui lisent pendant leur temps libre (73,0 % en 2020 et 74,3 % en 2022) est à la hausse. Au sein de ce groupe, le nombre de personnes qui lisent fréquemment (au moins une fois par semaine) se stabilise après l'augmentation observée en 2020 pendant l'enfermement, avec des chiffres supérieurs à la pandémie, bien que légèrement inférieurs au baromètre précédent, avec 61,3 %.

Le nombre moyen d'ouvrages lus par an est de 13,5, ce qui représente une augmentation significative par rapport à 2020, où il était de 12,1, et le temps consacré à cette activité est de 9,4 heures par semaine.

D'autre part, le taux de consommateurs de médias numériques augmente sensiblement (journaux, magazines, sites web, réseaux sociaux et autres) pour atteindre 87,5 %, contre 85,4 % en 2020, bien que le principal support soit le format papier traditionnel (88,7 %). Quelque 33,7 % de la population utilise le format numérique, soit environ 2 % de moins qu'en 2020 (35,6 %).

45,1 % des lecteurs de Madrid ne lisent que sur papier et 11,1 % qu'en numérique, tandis que 17,1 % combinent les deux formes. D'autre part, le nombre d'utilisateurs du support audio a presque doublé au cours des deux dernières années, passant de 2,3 % en 2020 à 4,2 % en 2022 (6,1 % chez les 14-34 ans).

Des lieux phares pour lire

Les habitudes n'ont guère changé par rapport à 2020 : le lieu principal est le domicile (96,7 %), suivi des transports publics (25,7 %). En revanche, de plus en plus de personnes lisent à l'extérieur avec une augmentation de près de 5 points, ce qui place cet espace en troisième position avec 15,3 %.

Les pourcentages par sexe pour tous les supports sont pratiquement égaux avec 98,5 % des hommes et 96,8 % des femmes qui lisent. En ce qui concerne les productions littéraires, 78,8 % des femmes en lisent, contre 76,7 % des hommes.

Parmi les enfants âgés de 10 à 13 ans, 86 % lisent pour leurs loisirs. Dans le cas des filles, cela atteint 93,8 %. Plus de la moitié d'entre eux utilisent le format numérique (51 %), et 17 % lisent des ebooks soit pour étudier, soit pour les loisirs, les filles étant les plus susceptibles d'utiliser ce format.

Bien que la lecture dans d'autres langues ait diminué, s'établissant à 35,3 % chez les personnes de 14 ans et plus, près de la moitié (49 %) des jeunes de moins de 25 ans lisent dans une autre langue, et il s'établit à 63,6 % chez les 12 à 17 ans. La principale langue autre que l'espagnol est l'anglais.

Les habitudes de consommation

L'achat de livres a connu une légère reprise après la pandémie et se situe à 60,1 %, contre 59,2 % en 2020. Les mesures de soutien à l'industrie ont donc porté leurs fruits : l'enjeu est de les prolonger, afin de soutenir le secteur.

Les librairies et les grandes chaînes restent les lieux d'achat habituels, avec respectivement 47,5 % et 50 %, suivis d'Internet comme troisième option avec 37,1 %. Les Madrilènes ont acheté en moyenne 9,4 exemplaires en 2022.

22,1 % des citoyens de la région sont membres d'une bibliothèque, ce qui maintient la tendance à la baisse de ces dernières années. En revanche, le pourcentage de personnes se rendant dans ces établissements au moins une fois par semaine a augmenté de plus d'un point par rapport à l'étude précédente (5,3 % en 2022-4,2 % en 2020). 75,1 % donnent une note de 8 ou plus à ces services gérés par la Région de Madrid.

Au total, 1500 entretiens ont été réalisés pour cette étude : 1398 avec des personnes âgées de 14 ans et plus, ainsi que 102 avec des enfants de 10 à 13 ans. L'objectif de l'étude est de disposer de données actualisées sur le comportement de lecture des habitants de la Communauté de Madrid et d'obtenir des informations qui faciliteront la formulation et l'évaluation des politiques publiques en la matière.

Crédits photo : Stijlfoto (CC BY-SA-NC 2.0)