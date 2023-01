L’Attaque des Titans : mise en lumière d’une œuvre colossale  

Deux ans après la parution japonaise du dernier chapitre de sa série phénomène, Hajime Isayama ravive la flemme de L’Attaque des Titans en partant pour la première fois à la rencontre des fans à l’étranger. Après le succès de sa participation à l’Anime New York aux États-Unis en 2022, il se rend ce mois de janvier en France, accompagné cette fois des planches originales de sa série.

À LIRE: Refusé pour ses “dessins hideux”, L'Attaque des Titans a conquis le monde

Les contempler est d’autant plus un privilège qu’à part pour une exposition à Singapour, c’est la première fois qu’elles sortent du Japon. Et le spectacle en vaut la peine.

La première salle de l'exposition, reprenant l'ambiance du district de Shiganshina de la série

Plonger au plus près des titans

Durant ses premières années, Hajime Isayama, qui s’est plongé dans un récit d’une envergure folle dès le début de sa carrière, ne s’était pas encore affirmé graphiquement parlant. Mais au fil des années, des dizaines et des dizaines chapitres entièrement dessinés sur papier à la plume, son style si singulier s’installe et ses cases se font de plus en plus travaillées et chargées.

À LIRE: Une édition hors norme de L'Attaque des Titans : 1150 €, 13 kg...

C’était déjà un bonheur à observer au fil de la lecture des tomes, mais il est encore plus délicieux de pouvoir comparer les dessins réunis ensemble et de voir à quel point le maître s’affirme à travers son œuvre. Les planches originales sont plus grandes que le format de l’édition classique française, et l’installation incite à les observer de près.

On peut voir le texte crayonné dans les bulles, mais aussi remarquer le magnifique travail fait sur les onomatopées, tracées trait à trait par-dessus les trames, ainsi que les touches d’encre blanche qui viennent rehausser les dessins.

Le travail du mouvement et l'emphase sur les corps est bien visible dans cet affrontement entre Eren et Annie

L’original du dessin réalisé par Isayama dans le cadre du festival est lui aussi visible. Référence à l’incontournable arc du “Grand Terrassement” dans la série, on y distingue la Tour Eiffel, supposant Paris ravagée par de gigantesques titans, et rappelant les films de kaijû japonais qui font partie des multiples inspirations derrière les créatures anthropophages de la série.

L'illustration originale réalisée par Hajime Isayama pour l'évènement

D’un arc à l’autre de L’Attaque des Titans, l’ambiance autant que les perspectives changent radicalement. C’est un aspect fondamental de l’œuvre que l’on retrouve dans la conception même de l’exposition – les cinq salles font passer le spectateur par toute une palette d’ambiances.

De la petite bourgade de Shiganshina où l’on se sent minuscule face à la menace titanesque, aux ruines de maisons où l’espace réduit donne au visiteur l’impression d’être un titan à son tour, en passant par de froids baraquements militaires, jusqu’au champ de bataille et son sol de sable… Tout y est ou presque.

À LIRE: L’Attaque du Titan : un caricaturiste japonais dézingue Trump

Au fil de l’exposition, on peut par ailleurs admirer un modèle de zeppelin suspendu, deux visages de titans moulés dans les murs, et profiter d’une zone photo pour prendre la pose du célèbre titan colossal. Le commissaire de l’exposition, Fausto Fasulo, n’a pas fait les choses à moitié, puisque l’ensemble de ces éléments sont des créations originales uniques à l’événement.

Cela inclut aussi la bande-son, composée entièrement pour l’occasion, qui laisse une impression durable avec ses harmonies graves et ses percussions : juste ce qu’il faut d’oppressant.

Dans la salle des regards, ne croisez pas celui du terrible titan de Trost...

Les regards et les corps en résonance

La fin largement débattue, voire polémique de la série, a été la confirmation même que L’Attaque des Titans se voulait une œuvre ouverte. L’exposition évite l’écueil de chercher à la gloser, et s’abstient même d’expliciter l’intrigue d’une façon générale. De forts partis pris sont pourtant observables dans le choix des planches présentées : on y voit bien plus de titans que d’humains, la plupart sont des cases de pleine page et des doubles pages, et il n’y a presque pas de dialogues.

L’accent est mis sur le non verbal, mais aussi sur les éléments techniques de l’univers comme les armements militaires bien plus que sur les personnages. La passion de Hajime Isayama pour les arts martiaux mixtes et sa mise en scène des corps dans des affrontements très réalistes au niveau technique est mise à l’honneur. La sélection inclut au passage de nombreux spoils, jusqu’au dernier chapitre de la série.

L’un des choix les plus marquants est la dernière salle, qui se concentre sur les échanges de regards dans la série, mettant en valeur des scènes où l’effroi, l’effarement passent par les pupilles seules, que ce soient celles des titans ou celles des humains. Les passages présentés sont ceux qui n’ont pas besoin de traduction pour être immédiatement compris : ils visent à l’universel de la série.

Bien qu’on regrette un peu qu’un plus grand accent n’ait pas été mis sur les liens humains qui se tissent et s’emmêlent au cours de la série, on ressort de cette superbe exposition en ayant aperçu la trame de fond – la grandeur d’Isayama pour insinuer une terreur universelle et transmettre l’émotion. En traversant les cinq salles, on comprend ce qui a fait de cette œuvre le succès international qu’elle est devenue, et sa force à fédérer les lecteurs, quels qu’ils soient.

On ne sait pas encore si l’on aura la chance de lire une nouvelle histoire de Hajime Isayama à l’avenir, mais on se réjouit beaucoup de se replonger dans son indétrônable série avec la conférence de l’auteur à Angoulême le samedi 28 janvier, puis avec la nouvelle saison de l’adaptation animée qui sera diffusée à partir de mars.

Prenez à votre tour la pose du titan colossal à l'espace photo

Crédits photo : Lucie Ancion/ActuaLitté, CC BY SA 2.0

DOSSIER - En 2023, la 50e édition du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême